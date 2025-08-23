Acasă » Știri » Complicele lui Emil Gânj a fost prins! Ireal unde l-au găsit polițiștii din România pe Ilie Sălăgean

De: Redacția CANCAN 23/08/2025 | 14:34
Complicele lui Emil Gânj a fost prins! Ireal unde l-au găsit polițiștii din România pe Ilie Sălăgean

Polițiștii români au reușit să îl prindă pe un colaborator al fugarului Emil Gânj. Este vorba despre Liviu Ilie Sălăgean, care, împreună cu Gânj, a comis în trecut o crimă și mai multe infracțiuni.

Bărbatul a fost depistat în Germania, în urma activităților desfășurate de Poliția Română pentru localizarea lui Emil Gânj, pe care îl caută de mai bine de o lună și jumătate. Informațiile obținute au condus la identificarea lui Liviu Ilie Sălăgean în orașul Karlsruhe, unde a fost reținut ieri pentru a fi predat autorităților din România.

Colaboratorul lui Emil Gânj, arestat

Acțiunea a fost posibilă datorită cooperării dintre Poliția Română și autoritățile germane, în special BKA (Oficiul Federal de Poliție Judiciară, Direcția de Persoane Urmărite și Direcția de Operațiuni Speciale) și Parchetul Wiesbaden. Bărbatul era urmărit internațional, pe numele său fiind emise două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduș.

În perioada 2 – 27 septembrie 2020, el a condus de trei ori în județul Mureș fără permis, fiind condamnat la doi ani și încă trei ani, perioadă care nu a fost executată. De asemenea, pe 17 iulie 2024, a fost emis un alt mandat european de arestare, după ce a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare pentru două fapte de influențarea declarațiilor martorilor, în urma amenințării a doi martori audiați în dosarul privind conducerea fără permis, pe 14 noiembrie 2020.

Sălăgean avea și condamnări anterioare pentru o infracțiune gravă de omor comisă în 2011 împreună cu Emil Gânj. În prezent, cetățeanul român urmează să fie prezentat autorităților judiciare germane, care vor decide predarea sa către România.

Emil Gânj este de negăsit

Emil Gânj este căutat de poliție de mai bine de o lună și jumătate, după ce a ucis-o pe Anda și apoi a dat foc locuinței sale. După fapta odioasă pe care a comis-o, bărbatul a dispărut și nimeni nu mai știe nimic de el. În ultimele zile, el ar fi fost văzut în divere locații, însă oamenii legii încă nu l-au găsit.

