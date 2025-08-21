Acasă » Știri » Știrea momentului despre Emil Gânj! Descoperire importantă a autorităților

De: Irina Vlad 21/08/2025 | 08:21
Sursa foto: Facebook

Este alertă în Mureș după ce Emil Gânj, cel mai căutat criminal din România, ar fi fost văzut în comuna Șăulia, la mai puțin de 10 km de casa Andei, fosta lui iubită, pe care a ucis-o și incendiat-o în propria locuință.

Sâmbătă, 23 august 2025, se împlinesc 40 de zile de când Anda, o tânără de 23 de ani, a fost ucisă și incendiată în propria ei locuință. Nenorocirea a avut loc pe data de 8 iulie în Miheșu de Câmpie, județul Mureș, acolo unde locuia fata. Într-un moment necugetat, Emil Gânj, care i-a fost iubit, a intrat peste ea în locuință, a omorât-o cu un topor apoi – pentru a-și pierde urma, a dat foc la casă. De atunci și până acum, autoritățile române sunt în alertă. Bărbatul este căutat fără încetare, însă nici urmă de el.

Emil Gânj, criminalul din Mureș, zărit în curtea unui localnic

Marți, 18 august, un apel la 112 a pus pe jar autoritățile din județul Mureș. Un tânăr a anunțat că l-a văzut pe Emil Gânj în localitatea Șăulia, la nici 10 kilometri de locuința Andei din Miheșu de Câmpie. Criminalul este dat în urmărire de mai bine de o lună și jumătate, motiv pentru care localnicii din Mureș abia mai au curajul să iasă din casă.

Doi soți au descoperit o comoară în podeaua din bucătărie, după ce au început renovarea casei. A stat îngropată peste 400 de ani
Doi soți au descoperit o comoară în podeaua din bucătărie, după ce au...
Avocatul Gheorghe Piperea atenționează că nicio diminuare a PENSIEI nu este legală:”Statul trebuie să asigure cetățenilor un nivel de trai decent”
Avocatul Gheorghe Piperea atenționează că nicio diminuare a PENSIEI nu este legală:”Statul trebuie...

Imediat după apelul la 112, polițiștii s-au deplasat de urgență la locuința bărbatului, au efectuat căutări în zonă, însă Emil Gânj nu a fost găsit. Tânărul de 23 de ani care a alertat poliția susține că l-a văzut pe Emil Gânj în curtea sa, într-un lan de porumb, unde ar fi venit ca să fure porumb.

”S-o uitat pe geam și s-o dus, o fugit, așa zice copilul. Eu știu de ce o venit, cred că aici a nimerit și el, să caute de mâncare”, a spus tatăl băiatului, pentru ProTV.

”El o zis că i-o bătut la fereastră, eu cred că o visat copilul, o trecut cam multă vreme și să fie acu aici, atât de aproape”, a mai spus o vecină de-a băiatului.

Nu este prima dată când persoane din județ susțin că l-au văzut pe Emil Gânj. În urmă cu o lună, un cioban a semnalat prezența criminalului într-o stână din județul Bistrița-Năsăud. Au fost folosite elicoptere, câini de urmă, drone, însă căutările au fost în zadar.

Într-un final, ciobanul le-a recunoscut polițiștilor că a sunat la 112 cu gândul că va obține recompensa de 5.000 de euro pusă la bătaie pentru prinderea lui Emil Gânj. Nu se știe cu exactitate dacă acesta se mai află în județ sau a reușit să părăsească zona. În paralel, cercetările continuă, iar polițiștii au găsit toporul cu care bărbatul a ucis-o pe Anda.

Dezvăluire importantă despre criminalul Emil Gânj. Cum și-ar fi pregătit ascunzătoarea, înainte să ucidă

De ce nu reușesc polițiștii să îl prindă pe Emil Gânj. Ce atu are criminalul tinerei din Mureș

Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1: ”La ora 5, eu o să…”
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1: ”La ora 5, eu o să…”
Ilie Bolojan pregătește măsura care îi va devasta pe acești români! Va deveni interzis în cazul ...
Ilie Bolojan pregătește măsura care îi va devasta pe acești români! Va deveni interzis în cazul cumulului pensiei cu salariul
Câte zile de concediu are președintele Nicușor Dan? Legal niciuna, dar nu se mai oprește din drumeții
Câte zile de concediu are președintele Nicușor Dan? Legal niciuna, dar nu se mai oprește din drumeții
O fostă ispită anunță regia de la Insula iubirii! Cum ar fi ”forțate” ispitele Insula iubirii ...
O fostă ispită anunță regia de la Insula iubirii! Cum ar fi ”forțate” ispitele Insula iubirii să îi sărute pe concurenți
Test IQ | Cum faci ca ecuația 8+1=7 să fie corectă? E nevoie să muți un singur băț de chibrit
Test IQ | Cum faci ca ecuația 8+1=7 să fie corectă? E nevoie să muți un singur băț de chibrit
Au păstrat tabletele primite în programul „Școala de acasă” și s-au trezit cu mascații ...
Au păstrat tabletele primite în programul „Școala de acasă” și s-au trezit cu mascații la ușă. Prejudiciu de aproape 17.000 de lei!
