De: Paul Hangerli 25/12/2025 | 18:27
Ăsta da cadou de la Moș Crăciun! Emily Burghelea: Am pământ pe Lună
Pentru Emily Burghelea, Crăciunul nu e doar despre cadouri și mese îmbelșugate, ci despre amintiri care dor, râsete care vin mai târziu și povești care se transformă în lecții. Într-un dialog sincer, cu mult umor și nostalgie, Emily vorbește despre copilărie, bunica Mili, dilemele de sărbători și cel mai ciudat cadou primit vreodată. CANCAN.RO are detalii, în exclusivitate. 

Pentru Emily, cel mai greu Crăciun nu a fost legat de lipsuri sau tristeți evidente, ci de momentul în care copilăria s-a terminat brusc.

Emily Burghelea a primit cadou teren pe Lună. sursă – social media

O privire atentă în ochii lui Moș Crăciun a fost suficientă ca să descopere adevărul și să piardă o parte din magie. Amintirea este încă foarte vie, cu detalii sonore și vizuale, de la instalația veche de brad până la ochii verzi ai bunicii.

„Nu costumați rude de gradul 1 în Moș Crăciun!”

Emily povestește totul cu umor, dar atunci a fost un șoc emoțional real. Iar din acea experiență a rămas și un sfat clar pentru părinți.

Cel mai greu Crăciun din viața mea a fost acela în care uitându-mă adânc în ochii lui Moș Crăciun, mi-am dat seama că este bunica mea, Mili. Eram micuță dar țin foaaaaarte bine minte ochii ei verzi și mari, barba făcută din vată și costumul roșu, căciula și sacul. Aud și sunetul instalației de brad, pe care o aveam de când era tati mic.

Și eu eram mică atunci dar suficient de mare cât să îmi dau seama că Moș Crăciun nu există și țin minte că în loc de bucurie, am plâns. Pe cât de amuzant sună acum, pe atât de debusolant a fost pentru mine atunci așa că vin cu un sfat către toți părinții! Nu costumați rude de gradul 1 în Moși Crăciuni, s-ar putea să ruinați Crăciunul, a spus influencerița pentru CANCAN.RO

Emily Burghelea, dilemă de sărbători

Relația cu bunica Mili ocupa un loc special în viața lui Emily, iar micile gesturi dintre ele spun mai mult decât orice declarație. De la reguli „de modă” transmise din alte vremuri până la certuri amuzante legate de pijamale, bunica rămâne un reper constant, sincer și deloc adaptat epocii Instagramului. Între tradiție, feminitate și umor, aceste momente de familie scot la iveală o latură intimă și foarte personală a lui Emily.

Mili, bunica mea, îmi cumpără mereu cele mai drăguțe furouri de noapte ever! Zice că femeile trebuie să stea îmbrăcate doar în mătase noaptea, așa era pe vremea ei. Mă ceartă când mă vede îmbrăcată în pijamale de bumbac, zice că nu se face așa ceva! 🤣🤣🤣 Furourile pe care mi le face cadou au prea multă dantelă. Nu pot să le postez pe Instagram.

Ca pentru mulți dintre noi, sărbătorile o găsesc pe Emily într-un permanent conflict interior. Între dorința de a se bucura fără limite de mâncare și presiunea de a începe anul nou „în formă”, decizia pare imposibilă. Este o luptă clasică între inimă și rațiune, în care niciuna nu câștigă pe deplin. Orice alegere vine cu un mic sentiment de vinovăție. Iar acest echilibru fragil face, până la urmă, parte din farmecul Crăciunului.

De Crăciun sunt mereu prinsă între două opțiuni! Să mănânc până pleznesc sau să mă abțin și să încep anul nou în formă, slim fit. Este o decizie extrem de greu de luat și mereu mă simt prinsă la mijloc. Este ca și cum inima vrea ceva și mintea altceva, nici nu știi ce să alegi. Parcă orice ai alege, nu e bine! 

Influencerița a primit teren pe Lună

Unele cadouri sunt memorabile nu prin utilitate, ci prin confuzia pe care o lasă în urmă. Emily a primit, la un moment dat, pământ pe Lună, cu acte, hârtii și multe semne de întrebare. Bucuria inițială s-a amestecat rapid cu dileme practice și existențiale.

Emily este răsfățată de Andrei
Emily Burghelea, despre amintirile de Crăciun. sursă – social media

Ce faci cu un asemenea cadou, unde îl păstrezi și dacă va avea vreodată vreo valoare reală? Cert este că, util sau nu, rămâne unul dintre cele mai originale daruri primite vreodată.

Am primit teren pe Lună. Mi s-a părut foarte ciudat! Adică, am fost și foarte bucuroasă, apoi și foarte confuză, am actele în dulap și multe hârtii nici nu știu dacă să le țin, dacă să le arunc, dacă îl voi folosi vreodată și dacă sunt mai multe persoane care au cumpărat același teren și dacă totuși vom ajunge vreodată pe Lună, actele mele sunt valabile pe tot globul, adică știe toată lumea că acela este pământul meu sau știu doar eu, e ciudat! E chiar un cadou foarte ciudat și interesant dar nu foarte util și ocupă destul de mult spațiu, în dulap, actele. Dar hei! AM PĂMÂNT PE LUNĂ! Ceea ce este tare! Dar nu și util, ne-a mai spus Emily.

