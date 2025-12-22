Ce a dat-o pe Emily Burghelea peste cap de Sărbători: „A fost un Crăciun distrus de iubire”

Crăciunul vine cu liste, dorințe și bătăi de cap atunci când ne gândim la cadourile pentru cei dragi. Dacă în ceea ce o privește pe Emily Burghelea și dorințele sale de Crăciun, lucrurile sunt simple și bine organizate, soțul ei, Andrei, e de cealaltă parte a baricadei. Cadourile pe care i le oferă soția lui trebuie alese pe sprânceană, el fiind foarte greu de mulțumit. Vedeta a povestit într-un interviu exclusiv CANCAN.RO , ce se ascunde în spatele celui mai dificil „Ce-ți dorești de Crăciun?” și ce greșeală nu va mai repeta niciodată.

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, sunt împreună de mulți ani și au doi copii: Amedeea și Damian. Dintre toți membri familiei el este cel mai pretentios când vine vorba de cadouri. Dar, într-un an, Emily i-a făcut-o. Sătulă să alerge în toate magazinele să-l mulțumească, l-a întrebat direct ce își dorește. După ce a auzit răspunsul, l-a lăsat fără cadou de Crăciun!

Emily Burghelea l-a lăsat pe soțul pretențios fără cadou de Crăciun

Emily Burghelea a rememorat momentul în care a luat de bun ce i-a spus soțul ei și a făcut o greșeală pe care niciunul nu a uitat-o până în ziua de azi. Dar să o luăm cu începutul.

„În general, îmi place să am liste cu lucruri pe care îmi doresc să le fac, lucruri pe care îmi doresc să mi le cumpăr sau lucruri pe care îmi doresc să le primesc cadou așa că în momentul în care primesc de la soțul meu întrebarea “Ce-ți dorești de Crăciun?” răspunsul meu este rapid și totul se rezolvă simplu. Andrei este cel mai greu de mulțumit om EVER când vine vorba despre cadouri și nu numai!”, începe să ne povestească Emily.

Pe lângă faptul că este destul de pretențios, Emily spune că soțul ei niciodată nu îi dă mură-n gură, așa că ea are misiunea să rezolve totul. Să știe ce își dorește, cum își dorește și de ce, mai ales de ce!

Dacă îl întrebi simplu: “Ce-ți dorești de Crăciun?” Cu siguranță nu va răspunde, așa că în fiecare an îmi este foarte foarte greu să-i fac cadouri care chiar să-l surprindă. Când îi oferi ceva, nu-i place să fie ceva superficial, nu ia neapărat în considerare valoarea materială ci mai degrabă valoarea sentimentală, de ce ai vrut să-i oferi acel cadou, ce semnificație are, ce poveste are. Este pur și simplu foarte greu să-l surprinzi”, continuă ea dezvăluirile pentru CANCAN.RO .

Greșeala făcută de vedetă i-a rămas în memorie: „Țin minte dezamăgirea din ochii lui'”

În timp, fosta asistentă tv a învățat că, atunci când vine vorba despre Andrei, trebuie să fie mai degrabă detectiv decât soție. Să caute indicii subtile, să fie atentă la lucruri spuse în treacăt de-a lungul anului și să construiască un cadou cu poveste, nu doar cu ambalaj frumos. De multe ori, spune ea, procesul este mai complicat decât pare, pentru că Andrei nu se entuziasmează ușor, dar când o face, știi sigur că ai nimerit la fix.

„În urmă cu câțiva ani, la întrebarea “Ce-ți dorești de Crăciun?” soțul meu a răspuns: “Nimic. Chiar nu vreau nimic”. A fost atât de convingător în răspuns încât în acel an chiar nu i-am luat nimic”, continuă ea.

Doar că Andrei nu se aștepta niciodată ca soția lui să nu-i cumpere nimic. Așadar, în seara de Crăciun, fiecare a deschis cadoruile, iar când a venit rândul lui să despacheteze cadoul, ia-l de unde nu-i.

„Țin și acum minte dezamăgirea din ochii lui. Mi-a părut atât de rău că nu i-am luat chiar nimic. Chiar a fost un Crăciun distrus de iubire, deși el spunea în continuare că așa a zis el, simțeam că în sufletul lui totuși parcă și-ar fi dorit și el ceva. Așa că revin cu sfat pentru toate soțiile! Dacă soțul vostru zice vreodată că nu-și dorește nimic: SĂ NU CUMVA SĂ-L CREDEȚI!”, ne sfătuiește Emily Burghelea după tot ce a pățit.

E clar, dintre ei doi, el este pretențiosul! Dar, să știți vă are și Emily o doleanță pe care trebuie să o respecte toți membrii familiei: Aceea ca la masa de Crăciun să nu se vorbească despre fotbal.