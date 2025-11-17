Acasă » Știri » Cum arată Emily Burghelea la o lună de la naștere. A scăpat de burtică

Cum arată Emily Burghelea la o lună de la naștere. A scăpat de burtică

De: Anca Chihaie 17/11/2025 | 21:51
Cum arată Emily Burghelea la o lună de la naștere. A scăpat de burtică
Emily/foto: Instagram
Emily Burghelea traversează o perioadă de transformare, atât pe plan emoțional, cât și fizic, după venirea pe lume a celei de-a doua fiice, Elisabeta. În ultimele săptămâni, fosta asistentă TV și-a dedicat întreaga energie recuperării postnatale, un proces complex care, în cazul ei, a inclus momente dificile, episoade de vulnerabilitate și provocări specifice femeilor aflate în primele săptămâni după naștere.

Instituția în care a ales să se retragă este recunoscută internațional pentru programele sale dedicate recuperării fizice, echilibrării emoționale și reintegrării treptate în viața de zi cu zi. Aici, proaspetele mame sunt înconjurate de echipe multidisciplinare care includ medici, terapeuți, consilieri psihologici și specialiști în nutriție. Scopul principal este de a oferi un mediu controlat, calm și adaptat nevoilor specifice ale perioadei postnatale, astfel încât fiecare femeie să poată depăși cu mai multă ușurință momentul critic în care organismul și psihicul încă se adaptează la schimbările rapide din urma sarcinii.

Cum arată Emily Burghelea acum

Pentru a gestiona în mod sănătos această tranziție, ea a decis să se desprindă temporar de rutina din România și să se mute în Hong Kong, într-un centru specializat în îngrijirea mamelor aflate în perioada delicată de după sarcină.

În primele săptămâni după naștere, ea s-a confruntat cu stări fluctuante, oboseală accentuată și simptome compatibile cu depresia postnatală. Deși astfel de manifestări sunt extrem de frecvente în rândul mamelor, presiunea socială și așteptările din jur pot amplifica impactul emoțional. De aceea, decizia de a se afla într-un mediu specializat a fost esențială pentru a-și putea recăpăta echilibrul.

Pe lângă stabilizarea stării psihice, una dintre transformările vizibile din ultima perioadă o reprezintă revenirea la greutatea anterioară nașterii. Rezultatul nu este atribuit unor diete drastice sau unor eforturi extenuante, ci unui stil de viață calculat și supravegheat. Silueta a fost dezvăluită de vedetă pe Instagram, acolo unde își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei de mămică.

Inițial, vedeta a publicat un mesaj cu un dublu înțeles, din care reiesea că are greutatea dinainte de a naște sau a rămâne gravidă. Una din urmăritoarele ei a înțeles că vedeta a reușit să dea jos chiar toată greutatea pusă în sarcină, dar Emily și-a rectificat greșeala. Oricum, se vede cu ochiul liber că burtica ei s-a cam dus!

Foto: Instagram

