Ce cadou a primit Emily Burghelea de la soțul ei, după ce a devenit mamă pentru a treia oară. Andrei nu s-a uitat deloc la bani!

De: Irina Rasoveanu 16/10/2025 | 18:11
Ce cadou a primit Emily Burghelea?/ Sursa foto: Instagram

Surpriză mare pentru Emily Burghelea! Soțul ei a vrut să îi mulțumească într-un mod special că l-a făcut tată pentru a treia oară. Andrei nu s-a uitat la bani și a băgat adânc mâna în buzunar. După naștere, bărbatul i-a oferit influenceriței o geantă Hermes – unul dintre cele mai scumpe branduri de modă din lume. Află, în articol, cât a costat creația!

Luni, 13 octombrie 2025, Emily Burghelea a adus pe lume al treilea copil. Familia ei a s-a mărit cu încă un membru care a fost așteptat mult timp, având acasă o fetiță și un băiețel. Cu toate că influencerița se pregătea să nască la începutul lunii, bebelușa s-a lăsat așteptată. Proaspătul tătic este și el în culmea fericirii. Andrei a vrut să o surprindă pe soția cu un cadou extrem de scump. Este vorba despre o geantă de firmă, râvnită de multe femei.

Emily Burghelea a împărtășit cu internauții toate detaliile despre naștere. Recent, aceasta a dezvăluit și ce cadou impresionant i-a făcut soțul ei după ce a adus pe lume al treilea copil. Influencerița a fost complet surprinsă.

Andrei a vrut să îi mulțumească într-un mod special că l-a făcut din nou tată, așa că i-a oferit o geantă de la Hermes, unul dintre cele mai scumpe branduri de modă din lume. Prețul unui astfel de model primit de Emily Burghelea depășește 26.000 de euro. Așadar, bărbatul a băgat adânc mâna în buzunar ca să își facă partenera fericită.

Cei doi au surprins momentul în care Andrei intră în salonul maternității și îi oferă soției sale geanta superbă. Influencerița a publicat filmulețul în mediul online. De asemenea, ea a scris și un mesaj pentru urmăritorii săi.

„Un altfel de reveal… Când mi-a spus că are o surpriză pentru mine mă așteptam la ciocolată, dar e bine și așa! Cel mai tare cadou de naștere, cei mai fericiți părinți de 3! Să ne ajute Dumnezeu să trăim până la adânci bătrâneți împreună, să înflorească iubirea noastră și să rodească, exact ca și până acum! Câți copii credeți că o să avem, de-a lungul vieții?”, a scris Emily Burghelea pe Instagram.

Geanta pe care Andrei i-a oferit-o lui Emily/ Sursa foto: Instagram

