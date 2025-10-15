Emily Burghelea a dezvăluit sexul celui de-al treilea copil. Amedeea a fost cea mai fericită!

Luni, 13 octombrie 2025, Emily Burghelea a adus pe lume cel de-al treilea copil al familiei sale, un eveniment care marchează o nouă etapă în viața vedetei și a soțului ei, Andrei. În ciuda curiozității publicului și a urmăritorilor săi de pe rețelele sociale, cuplul a păstrat până în ultima clipă secretul legat de sexul bebelușului.

Cei doi părinți, care deja îi au acasă pe Amedea și Damian, a sărbătorit venirea pe lume a copilului cu entuziasm și emoție. Nașterea a avut loc puțin peste termen, la 42 de săptămâni de sarcină, iar nou-născutul s-a bucurat de o stare de sănătate excelentă și de o greutate de aproape patru kilograme.

Emily Burghelea are fetiță sau băiețel?

Emily și Andrei au reușit să păstreze discreția asupra detaliilor sarcinii, inclusiv asupra sexului copilului, menținând suspansul până la prima imagine oficială postată după naștere. Fotografia arată bebelușul înfășat într-o păturică albastră, semn că este o fetiță, iar mesajele de bucurie și felicitări au început să curgă imediat din partea celor apropiați și a fanilor.

Emily Burghelea a dezvăluit public că cel de-al treilea copil al familiei este o fetiță. Vedeta a împărtășit bucuria pe Instagram, postând o fotografie în care micuța apare într-un body roz, semn al noii etape din viața lor și simbol al fericirii pentru întreaga familie.

„Ne-a dat Dumnezeu o minune! Avem o fetiță frumoasă și curajoasă, care s-a născut de nota 10, la 42 de săptămâni, perfect sănătoasă, are acum aproape 4 kg si a venit pe lume ca o îngerică, cu viteza luminii!”, a transmis Emily pe Instagram.

Pentru Emily, nașterea a fost un moment de bucurie pură. După cele două experiențe cu Amedea și Damian, vedeta a trăit această sarcină și naștere cu emoții puternice și cu o atenție deosebită la fiecare detaliu. Familia a descris momentul ca fiind unul fără complicații, iar fetița s-a născut rapid și sănătoasă, completând tabloul fericirii pentru părinți.