Emily Burghelea, la un pas să își radă părul: „Dacă tot mi s-a întâmplat asta, am zis s-o iau de la 0”

Emily Burghelea a trecut prin momente groaznice la finalul anului 2024, atunci când era să își piardă viața într-un teribil accident de mașină, în timp ce se afla în vacanță în Mauritius. Deși a scăpat cu viață, vedeta a avut parte de clipe grele. A umblat din spital în spital și a fost supusă mai multor operații chirurgicale. De asemenea, prezentatoarea a avut nevoie și de terapie pentru a se vindeca.

După accidentul în care vedeta și-a văzut moartea cu ochii, Emily Burghelea se află într-o stare bună. Este însărcinată cu al treilea copil și se bucură de o perioadă liniștită, în care primește sprijin din partea celor dragi, mai ales din partea soțului ei Andrei, care îi este alături la fiecare pas.

Emily Burghelea, la un pas să își radă părul

Emily și soțul ei au împreună doi copii, însă, întotdeauna au spus că își mai doresc unul și acum se bucură, din plin, de această perioadă extrem de importantă pentru ei. Vedeta a vorbit în mediul online și despre părul ei, menționând cu bucurie ca acesta s-a regenerat complet, semn că organismul ei și-a revenit din stres și frică.

Emily povestește cu emoție că i-a căzut foarte mult păr în urma operațiilor la care a fost supusă după accident, dar a avut încredere că Dumnezeu va avea grijă de ea, așa cum s-a și întâmplat.

„Fetelor, pentru prima dată în viața mea, simt că părul meu se duce în cea mai bună direcție. În primul rând, nu mai sunt vopsită, în al doilea rând ați văzut că la microscop se vede clar că sunt mai multe fire de păr în aceeași rădăcină și se vede clar că strălucește foarte bine. Mulțumesc lui Dumnezeu, că voiam să mă tund și cum voiam să mă tund… nu vreți să știți, voiam să mă tund, efectiv, de tot, pentru că am fost rasă pe o parte și am zis că, dacă tot mi s-a întâmplat asta, măcar să o iau de la zero cu totul și eram într-un impas foarte mare. Mi-a căzut foarte mult păr după operație, mi s-a slăbit foarte tare firul de păr, mi se subțiase și era ceva rău, rău. Dar Dumnezeu le așază pe toate, mi-a dat și sarcina, m-am apucat și de suplimente”, a spus Emily Burghelea pe Instagram.

Citește și: Emily Burghelea, replică acidă pentru cei care îi critică stilul vestimentar în timpul sarcinii: „Mergi direct nud”