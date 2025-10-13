Emily Burghelea a născut! Prima fotografie cu bebelușul

Emily Burghelea a devenit mamă pentru a treia oară, în urmă cu puțin timp. Îndrăgita influenceriță a publicat și o primă fotografie cu bebelușul în brațe pe rețelele de socializare.

Emily Burghelea a adus pe lume cel de-al treilea copil și este foarte fericită. Familia ei a crescut cu încă un membru care a fost așteptat mult timp, având acasă o fetiță și un băiețel. Cu toate că influencerița se pregătea să nască la începutul lunii octombrie, se pare că bebelușul a vrut să mai stea puțin în pântecele mamei.

Aceasta a ajuns la spital duminică seara, când a început travaliul. Pe rețelele de socializare a publicat o fotografie când se afla într-un scaun cu rotile din spital, fiind împinsă de o asistentă. A doua imagine publicată, la distanță de câteva ore este cu bebelușul ei când îl ține în brațe.

„Am reușit”, a scris Emily Burghelea la descrierea fotografiei.

Emily Burghelea și soțul ei nu au ales numele copilului

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, nu au ales nume pentru bebelușul lor. Cei doi nu au dorit să știe sexul acestuia, fiind o decizie diferită față de sarcinile anterioare.

Astfel, au pregătit o listă cu câteva prenume deosebite, însă niciunul dintre ele nu pare să fie ceea ce își doresc. Acum urmează ca influencerița să dezvăluie ce decizie a luat!

„Nu am ales nici până acum nume. Avem o listă de preferințe și la nume de fete, și la nume de băiat, dar nu suntem 100% deciși. O să simțim atunci. La Amedeea, Andrei a visat numele și faptul că va fi fetiță. La Damian la fel, eu am fost cea care a simțit acest nume, am trecut pe lângă o casă de bijuterii cu acest nume și am simțit pur și simplu. Acum nu am avut astfel de semne până acum. Andrei zice că o să își aleagă numele singur sau singură într-un fel sau altul. După accident am început să fiu mult mai atentă la semne și mereu le caut, dar momentan nu au venit”, spunea Emily Burghelea înainte de sarcină.

