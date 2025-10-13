Acasă » Știri » Emily Burghelea a născut! Prima fotografie cu bebelușul

Emily Burghelea a născut! Prima fotografie cu bebelușul

De: Andreea Stăncescu 13/10/2025 | 12:14
Emily Burghelea a născut! Prima fotografie cu bebelușul
Emily Burghelea a născut / FOTO: Social media

Emily Burghelea a devenit mamă pentru a treia oară, în urmă cu puțin timp. Îndrăgita influenceriță a publicat și o primă fotografie cu bebelușul în brațe pe rețelele de socializare. 

Emily Burghelea a adus pe lume cel de-al treilea copil și este foarte fericită. Familia ei a crescut cu încă un membru care a fost așteptat mult timp, având acasă o fetiță și un băiețel. Cu toate că influencerița se pregătea să nască la începutul lunii octombrie, se pare că bebelușul a vrut să mai stea puțin în pântecele mamei.

Aceasta a ajuns la spital duminică seara, când a început travaliul. Pe rețelele de socializare a publicat o fotografie când se afla într-un scaun cu rotile din spital, fiind împinsă de o asistentă. A doua imagine publicată, la distanță de câteva ore este cu bebelușul ei când îl ține în brațe.

„Am reușit”, a scris Emily Burghelea la descrierea fotografiei.

FOTO: Instagram

Emily Burghelea și soțul ei nu au ales numele copilului

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, nu au ales nume pentru bebelușul lor. Cei doi nu au dorit să știe sexul acestuia, fiind o decizie diferită față de sarcinile anterioare.

Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Astfel, au pregătit o listă cu câteva prenume deosebite, însă niciunul dintre ele nu pare să fie ceea ce își doresc. Acum urmează ca influencerița să dezvăluie ce decizie a luat!

„Nu am ales nici până acum nume. Avem o listă de preferințe și la nume de fete, și la nume de băiat, dar nu suntem 100% deciși. O să simțim atunci.  La Amedeea, Andrei a visat numele și faptul că va fi fetiță. La Damian la fel, eu am fost cea care a simțit acest nume, am trecut pe lângă o casă de bijuterii cu acest nume și am simțit pur și simplu. Acum nu am avut astfel de semne până acum. Andrei zice că o să își aleagă numele singur sau singură într-un fel sau altul. După accident am început să fiu mult mai atentă la semne și mereu le caut, dar momentan nu au venit”, spunea Emily Burghelea înainte de sarcină.

CITEȘTE ȘI: Emily Burghelea, la un pas să își radă părul: „Dacă tot mi s-a întâmplat asta, am zis s-o iau de la 0”

Amendă mare pentru o româncă şi iubitul ei, după ce s-au scăldat în apele canalelor din Veneţia

Tags:
Iți recomandăm
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Știri
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Nicușor Dan e în doliu! Anunțul trist a fost făcut de președintele României: ”La ușa inimii cuiva…”
Știri
Nicușor Dan e în doliu! Anunțul trist a fost făcut de președintele României: ”La ușa inimii cuiva…”
Care este motivul pentru care românii cumpără mai devreme anul acesta anvelopele de iarnă
Mediafax
Care este motivul pentru care românii cumpără mai devreme anul acesta anvelopele de...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Gandul.ro
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscută a românilor. Cataclismul de Sfânta Parascheva care a făcut ravagii de neimaginat în țările române
Adevarul
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscută a românilor. Cataclismul de Sfânta Parascheva...
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
Digi24
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând...
Donald Trump a ajuns în Israel. Care este programul președintelui SUA
Mediafax
Donald Trump a ajuns în Israel. Care este programul președintelui SUA
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
Click.ro
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să...
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi...
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
Digi 24
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus...
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce...
SUV-ul chinezesc de familie care amenință Europa: Chery Tiggo 8 vs Skoda Kodiaq vs Hyundai Santa Fe
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc de familie care amenință Europa: Chery Tiggo 8 vs Skoda Kodiaq vs Hyundai...
Cutremur în această dimineață, în România! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
kanald.ro
Cutremur în această dimineață, în România! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
kfetele.ro
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok:...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja:
observatornews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani...
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Acces gratis la instrumente AI pentru studenții români. Când expiră înscrierile
go4it.ro
Acces gratis la instrumente AI pentru studenții români. Când expiră înscrierile
De ce nu simțim rotația Pământului?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
A câştigat o maşină cu golul lui Ghiţă! Gestul surprinzător făcut de celebrul vlogger Zbîr, pentru un șofer turc, după victoria României în fața Austriei
Fanatik.ro
A câştigat o maşină cu golul lui Ghiţă! Gestul surprinzător făcut de celebrul vlogger Zbîr,...
Ireal! Unde se afla Alex Chipciu dis de dimineață, la 8 ore de la meciul cu Austria, după ce a alergat 10 kilometri timp de 90 minute
Fanatik.ro
Ireal! Unde se afla Alex Chipciu dis de dimineață, la 8 ore de la meciul...
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului KGB, reactivate
Capital.ro
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului...
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
Romania TV
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului:...
"Dragă, am micșorat copiii", acum într-un joc video
Go4Games
"Dragă, am micșorat copiii", acum într-un joc video
Vecinul de deasupra trebuie să vă despăgubească! Reguli pentru proprietarii de apartamente. Așa spune legea
Capital.ro
Vecinul de deasupra trebuie să vă despăgubească! Reguli pentru proprietarii de apartamente. Așa spune legea
Se face iarăși foarte frig în România. Temperaturile scad cu 10 grade față de weekend
evz.ro
Se face iarăși foarte frig în România. Temperaturile scad cu 10 grade față de weekend
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi
Gandul.ro
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la...
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
as.ro
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul...
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit...
Cum a reacționat Adriana Ochișanu când l-a văzut pe fiul ei, Cristian Botgros, alături de noua lui iubită, Cătălina Leca
radioimpuls.ro
Cum a reacționat Adriana Ochișanu când l-a văzut pe fiul ei, Cristian Botgros, alături de...
Transfer de urgenţă la FCSB după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu!? Gigi Becali: “Le dau 500.000 euro”
Fanatik.ro
Transfer de urgenţă la FCSB după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu!? Gigi Becali: “Le...
Ce a vorbit Mircea Lucescu cu Gigi Becali cu câteva ore înainte de meciul România – Austria: Dezvăluirile patronului FCSB
Fanatik.ro
Ce a vorbit Mircea Lucescu cu Gigi Becali cu câteva ore înainte de meciul România...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | ”Mi-a trimis Roxana screen cu ce i-ai scris, de ce te dai la ea?”
BANC | ”Mi-a trimis Roxana screen cu ce i-ai scris, de ce te dai la ea?”
Imaginile durerii de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Actrița, uitată pe ultimul drum! O mână ...
Imaginile durerii de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Actrița, uitată pe ultimul drum! O mână de oameni au fost prezenți la ceremonie
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Nicușor Dan e în doliu! Anunțul trist a fost făcut de președintele României: ”La ușa inimii ...
Nicușor Dan e în doliu! Anunțul trist a fost făcut de președintele României: ”La ușa inimii cuiva…”
Test IQ | Descoperă greșeala din imagine, doar cei mai inteligenți se descurcă în câteva secunde
Test IQ | Descoperă greșeala din imagine, doar cei mai inteligenți se descurcă în câteva secunde
Prima reacție a clinicii din Constanța unde a născut Mădălina, tânăra decedată din Giurgiu! Motivul ...
Prima reacție a clinicii din Constanța unde a născut Mădălina, tânăra decedată din Giurgiu! Motivul pentru care a fost transferată de urgență
Vezi toate știrile
×