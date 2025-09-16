Amendă mare pentru o româncă şi iubitul ei, după ce s-au scăldat în apele canalelor din Veneţia

Vacanță ratată pentru un cuplu de tineri care a ales Veneția drept destinație. O româncă și iubitul ei englez au fost scoși din apele Canalului Grande de poliția locală, după ce au fost reclamați de gondolieri. Cei doi nu doar că au primit o amendă consistentă, dar au fost și expulzați din celebrul oraș italian, vacanța lor încheindu-se înainte de a începe.

Tânăra româncă, în vârstă de 25 de ani, și iubitul ei britanic, de 35 de ani, ambii rezidenți în Marea Britanie, au ajuns joi dimineață în lagună, însă plimbarea s-a transformat rapid într-un scandal. Cei doi s-au aruncat în apă chiar lângă Podul Accademia, în apropierea Pieței San Marco, loc extrem de frecventat de turiști și gondolieri.

Expulzați din Veneția și amendați pe loc

Gestul celor doi tineri nu a trecut neobservat. Gondolierii de la chioșcul Rio San Vidal au alertat imediat autoritățile, iar polițiștii locali au intervenit rapid. Cei doi turiști au fost scoși din apă și sancționați.

Potrivit presei italiene, fiecare a primit câte o amendă de 350 de euro, la care s-a adăugat o sancțiune suplimentară de 100 de euro, iar pe lângă acestea, au primit și un ordin de restricție. Timp de 48 de ore nu au mai avut voie să se apropie de centrul istoric al Veneției. În total, nota de plată pentru escapada lor s-a ridicat la 900 de euro.

„Le mulțumesc gondolierilor pentru cooperare și pentru că au raportat la timp incidentul”, a declarat Elisabetta Pesce, consilierul pentru securitate al orașului Veneția, într-un comunicat oficial.

Autoritățile italiene sunt ferme în privința acestui tip de comportament, pe care îl consideră lipsit de respect față de patrimoniul orașului.

„Angajamentul administrației municipale este de a combate ferm comportamentele lipsite de respect și necivilizate, deoarece protejarea Veneției înseamnă apărarea demnității unui oraș unic și asigurarea decenței atât pentru locuitori, cât și pentru vizitatori”, a mai spus Elisabetta Pesce.

Înotul în canalele Veneției este strict interzis. Motivul? Apa nu este deloc curată, iar traficul intens de bărci, gondole și vaporașe poate transforma o simplă baie într-un pericol real pentru viață.

De la începutul anului, peste o mie de ordine de evacuare au fost emise pentru diverse abateri. Autoritățile locale transmit că astfel de măsuri au scopul de a păstra imaginea orașului și de a proteja siguranța vizitatorilor. Pentru cuplul de îndrăgostiți, însă, experiența romantică s-a încheiat brusc – cu o amendă usturătoare și cu vacanța stricată chiar din prima zi.

