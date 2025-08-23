Moarte învăluită în mister pe platourile serialului Emily in Paris. Un membru al echipei de producție și-a dat ultima suflare în timpul filmărilor

O tragedie neașteptată a zguduit echipa celebrului serial „Emily in Paris”. În timpul filmărilor pentru noul sezon, un membru din echipa de producție și-a pierdut viața chiar pe platourile de filmare. Totul s-a întâmplat într-un faimos hotel din Veneția.

Filmările pentru sezonul 5, începute în luna august, trebuiau să surprindă peisajele spectaculoase ale Veneției, însă atmosfera s-a transformat rapid într-un coșmar. Totul s-a întrerupt brusc, după ce un incident grav a avut loc chiar pe platourile de filmare. Un membru din echipa serialului de pe Netflix a murit.

Tragedie pe platourile „Emily in Paris”

Mai exact, Diego Borella, asistent de regie al serialului „Emily in Paris”, a murit la doar 47 de ani în timpul filmărilor. Incidentul s-a petrecut chiar în celebrul Hotel Danieli din Veneția, acolo unde echipa pregătea o scenă finală.

Potrivit publicației La Repubblica, Diego Borella s-a prăbușit din senin, sub privirile colegilor săi. Echipa medicală aflată pe platou a intervenit imediat și a încercat manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut succes.

Medicul sosit la fața locului a confirmat decesul, menționând că cel mai probabil cauza a fost un „atac de cord fulgerător”. Moartea sa a lăsat un gol imens în rândul echipei de filmare, care a fost martoră la întreaga scenă.

Diego Borella nu era doar un profesionist în industria filmului, ci și un artist complex. Născut la Veneția în 1978, el și-a construit cariera între Roma, Londra și New York, dedicându-se atât artelor vizuale, cât și literaturii. Diego Borella a regizat și scris basme pentru copii, fiind apreciat pentru sensibilitatea și creativitatea sa.

În ultimele săptămâni, Diego Borella lucra intens la pregătirea scenelor din Veneția pentru noul sezon al serialului Netflix. Moartea lui subită a șocat nu doar echipa „Emily in Paris”, ci și lumea artistică din Italia.

După acest episod dramatic, filmările pentru sezonul 5 au fost suspendate pe termen nedeterminat. Echipa, aflată în doliu, nu a mai putut continua, iar calendarul inițial al producției – care trebuia să se încheie pe 25 august – a fost dat peste cap.

Netflix nu a emis încă un comunicat oficial cu privire la reluarea filmărilor, însă până acum data de lansare pentru noul sezon rămâne 18 decembrie. Totul depinde însă de modul în care echipa va reuși să depășească această pierdere neașteptată.

