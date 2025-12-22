Acasă » Știri » Cea mai mare frică a lui Gabi Tamaș la Survivor 2026. Fostul fotbalist i-a pus pe toți în gardă: „Trebuie să te gândești cum gestionezi”

De: David Ioan 22/12/2025 | 14:11
Nu mai e mult până la data de 9 ianuarie, care marchează debutul noului sezon Survivor, iar Gabi Tamaș se pregătește pentru una dintre cele mai solicitante provocări din cariera sa post sportivă.

Fostul fotbalist a vorbit recent despre motivele care l-au determinat să accepte participarea și despre sprijinul primit din partea familiei înainte de a porni spre Republica Dominicană.

Gabi Tamaș va participa la Survivor 2026

Tamaș se află în fața unei experiențe complet diferite de tot ceea ce a trăit până acum, iar înainte de plecare a oferit declarații exclusive despre așteptările sale și despre dificultățile pe care le anticipează.

Fostul fundaş recunoaște că un concurs de tip Survivor pune la încercare atât rezistența fizică, cât și echilibrul mental, iar alimentația limitată reprezintă una dintre cele mai mari temeri ale sale.

Gabi Tamaș/ Sursa foto: Captură video

Cunoscut pentru personalitatea sa puternică și pentru cariera impresionantă din fotbal, Gabi Tamaș nu a renunțat la spiritul competitiv nici după retragerea din sportul de performanță. Dorința de a rămâne implicat în provocări intense l-a condus anterior către Asia Express, competiție pe care a reușit să o câștige.

Totuși, succesul de acolo nu i-a diminuat apetitul pentru adrenalină, iar noul sezon Survivor îi oferă ocazia de a se testa din nou în condiții extreme.

În cadrul unui interviu acordat presei, Tamaș a subliniat dificultatea concursului, dar și încrederea că poate face față presiunii.

„Este un show total diferit. După părerea mea este cam în top 3 din lume. Faptul îmbucurător este că ai o echipă lângă tine, nu ești singur. Nu am mai fost pus în situația asta. Nu știu ce stări voi avea, până la urmă este un concurs contra ta. Dacă stai mai mult, îți dai seama, fără mâncare va fi cam greu. Răbdarea este singurul lucru pe care poți să îl iei din Asia Express și să îl duci la Survivor. Dacă nu ai răbdare și te consumi în prima săptămâna, cedezi în a doua”, a declarat acesta.

Gabi Tamaş a câştigat sezonul 8 din Asia Expres

Sportivul a explicat și ce consideră că reprezintă cheia rezistenței într-o competiție atât de dură. Mai mult, Tamaş este convins că partea psihică este decisivă, chiar mai importantă decât pregătirea fizică.

„Nu mi-e frică de partea fizică, dar acolo slăbim foarte mult. Trebuie să fii foarte atent la partea fizică, pentru că pot interveni accidentări. Masa musculară se duce și poți risca accidentări. Trebuie să te gândești cum gestionezi. Partea psihică este cel mai important lucru”, a precizat câștigătorul Asia Express.

Totodată, Tamaș a recunoscut și că distanța față de familie va fi una dintre cele mai dificile provocări personale.

„De familie îmi va fi cel mai dor. Mai ales că dacă stai mai mult, e greu fără telefon. Le-am întrebat dacă vor să merg și au fost de acord”, a mărturisit fostul mijlocaş.

