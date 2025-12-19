Acasă » Știri » Raluca Bădulescu revine la TV din 2026! În ce emisiune o poți vedea pe „Regina regească” și cine e colegul ei de platou

De: David Ioan 19/12/2025 | 21:57
Raluca Bădulescu revine pe micile ecrane în 2026, într-un proiect televizat care promite să aducă un plus de dinamism și să ofere telespectatorilor o perspectivă diferită asupra competiției „Survivor. Faimoși vs Războinici”.

Noua emisiune, „Survivor – Povești din junglă”, va fi difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY începând cu 8 ianuarie, de luni până vineri, de la ora 18:00.

Programul este gândit ca o completare a show-ului principal, difuzat în fiecare vineri, sâmbătă și duminică. „Survivor – Povești din junglă” va aduce analize, comentarii și detalii exclusive despre ceea ce se întâmplă în Republica Dominicană, oferind publicului o imagine mai amplă asupra experiențelor trăite de concurenți.

Emisiunea va include materiale nevăzute anterior, discuții neauzite și opinii care vor ajuta telespectatorii să înțeleagă mai bine dinamica dintre „Faimoși” și „Războinici”.

Raluca Bădulescu, cunoscută pentru stilul său direct și pentru energia pe care o transmite, va fi una dintre vocile principale ale acestui format. Alături de Bursucu, un prezentator apreciat pentru naturalețea și umorul său, va analiza fiecare detaliu al competiției.

Ce emisiune va prezenta aceasta şi cine este colegul ei de platou

Cei doi vor fi prezenți în Republica Dominicană pentru a observa îndeaproape cum trăiesc concurenții și pentru a transmite povești autentice din mijlocul acțiunii.

Emisiunea promite să fie un punct de atracție pentru publicul care dorește să afle mai mult decât ceea ce se vede în competiția principală. Prin intermediul acestei producții, telespectatorii vor avea acces la informații suplimentare, la momente exclusive și la perspective noi asupra provocărilor din junglă.

Revenirea Ralucăi Bădulescu marchează o etapă importantă în cariera sa, confirmând statutul de personalitate puternică în televiziunea românească. „Survivor – Povești din junglă” se anunță a fi un program de neratat, menit să ofere o experiență completă și să consolideze interesul publicului pentru unul dintre cele mai urmărite reality show-uri.

