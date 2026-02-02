Otilia Bilionera, diagnosticul care care a îngrozit-o! A aflat după nuntă: „Nu mai există tratament”

Otilia Bilionera a fost pusă la încercare de o veste dureroasă. După ce, în repetate rânduri, a vorbit deschis despre dorința profundă de a deveni mamă, vedeta a mers la medic, care i-a pus un diagnostic ce i-a zdruncinat visul. Suferă de o afecțiune medicală care o împiedică să aibă o sarcină pe cale naturală. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a povestit cu ce se confruntă în această perioadă.

După ce s-a căsătorit anul trecut cu alesul inimii ei, Otilia părea că are un plan bine stabilit, care va curge firesc, pe plan personal. A spus de multe ori că își dorește copii și se vede în ipostaza de mamă, însă viața a avut alte planuri.

În urma unui control medical, a descoperit că are sindromul ovarelor polichistice rezistente, o afecțiune care nu poate fi tratată, în cazul ei, și care o impiedică să aibă copii pe cale naturală. Cu toate acestea, ea și soțul ei au de gând să apeleze la alte proceduri, care îi vor ajuta să își îndeplinească visul de a deveni părinți.

Otilia Bilionera: „Nu mai există tratament”

Artista nu se lasă doborâtă de problemele de sănătate de care a aflat de curând și vrea ca anul acesta să facă pașii necesari, împreună cu soțul ei, pentru a deveni mamă. Neapărat de băieți, deoarece consideră că fetele sunt mai greu de crescut.

Tocmai am aflat că am sindromul ovarelor polichistice și la mine nu se mai poate. Am fost la medici și mi-au spus că nu există tratament la mine, pentru această problemă, pentru că am sindromul ovarelor polichistice rezistente, chiar dacă aș face tratament, ar fi degeaba. Singura variantă ar fi in vitro. E sigura soluție să avem copii. Vrem să facem asta anul ăsta, să vedem cum decurge. Până în 35 de ani mai ai șanse, dar după, nu se mai poate. Pe lângă asta, vine și cu alte probleme, rezistență la insulină, ai riscul să devii obez, eu am grijă mereu și ce mănânc, să nu-mi facă spike glicemic, fac sală. Sper să fie bine, eu mi-aș dori băieți, nu vreau fete, doar băieți, sunt mai ușor de crescut. Fetele necesită prea multă atenție și un stres pe care nu mi-l doresc, a declarat Otilia Bilionera pentru CANCAN.RO.

