Rolls-ul lui Pescobar a zis „pas” la zăpadă! Iarna nu-i ca vara...

Una caldă, una rece pentru Pescobar! Se pare că viața lui funcționează după principiul contrastelor, când lucrurile merg bine pe un plan, universul simte nevoia să echilibreze balanța. După ce s-a bucurat de revenirea Laviniei în echipa lui, acum se confruntă cu alte probleme, care l-au lovit unde-l doare mai tare: la Rolls Royce! Ce s-a întâmplat cu bolidul afaceristului, aflați imediat, CANCAN.RO are imagini tari!

Din clipurile pe care le-am văzut cu toții în ultima perioadă pe social media, se vede clar că Pescobar e tare fericit că managerița Lavinia a revenit la el. Ba chiar i-a luat și o mașină, drept cadou de bun-venit înapoi.

Chiar el ne-a mărturisit că șatena merită și că în general, e foarte atent cu managerii lui. Așa da, să-l tot ai pe Pescobar drept șef! Însă în timp ce Lavinia se bucură de noul Mercedes GLA, Pescobar are probleme cu Rolls-ul lui.

Rolls Royce-ul l-a „trădat” pe Pescobar chiar în fața restaurantului

Un nou val de nămeți a lovit orașul, iar de data aceasta, nu doar traficul a fost blocat, ci și bolidul afaceristului, care a cedat chiar în fața restaurantului. A fost nevoie de intervenția unei platforme, pentru a ridica Rolls Royce-ul rămas neputincios în frig. Probabil de supărare, sau pentru că era ocupat în interior cu altele, Pescobar nici nu a ieșit afară să asiste la momentul „dureros”. A preferat să rămână la căldură și a trimis un angajat și bucătarul să se ocupe de situație.

Ce-i drept, dacă ești și un împătimit al mașinilor și ești atașat de o anumită bijuterie pe patru roți, nu prea ai tăria să asiști la astfel de scene, te cam înțeapă „corasonul”. Dar ce să-i faci, iarna nu iartă pe nimeni (dacă acesta o fi fost motivul), dar suntem convinși că Pescobar se va bucura cât de curând, din nou, de Rolls-ul lui.

