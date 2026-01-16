Pescobar revine în forță și îl „articulează” iar pe Lucian Florea: „El e cunoscut cu relații de-astea așa mai extraconjugale”

Dacă aveați impresia că telenovela dintre Pescobar și Lucian Florea se va încheia, CANCAN.RO vine cu noi detalii bombă! Paul Nicolau a fost prezent la emisiunea CANCAN EXCLUSIV, acolo unde a vorbit, pe îndelete, despre toată situația, imediat după ce patronul Fryday i-a dat replica.

Este scandalul momentului, iar protagoniștii sunt Pescobar și Lucian Florea. Cel care a aruncat primul replici usturătoare pe rețelele de socializare a fost Pescobar, iar apoi, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, patronul Fryday și-a spus partea de poveste și chiar a dezvăluit că va acționa pe cale legală. (VEZI AICI DETALII).

Acum, Pescobar vine cu noi dezvăluiri despre întreaga situație și îl „articulează”, din nou, pe „adversarul” său.

Pescobar: „Atitudine, aroganță, greață, mi s-a pus capac”

Pescobar: A părut a fi așa, ca o răbufnire din partea mea, pentru că s-au acumulat niște fapte, să zicem așa, pe care le-a făcut Fryday. El a venit la mine acum 3 ani, spășit, umil, dom’le, te apreciezi, am început să fac conceptul ăsta datorită ție, că mi-ai însuflat așa puterea. Adică, mă privea ca un model de business în viață. Și îți dai seama, prima oară, și am zis, hai mă, bine, ce să zic, moldovean de al meu, dacă pot, te ajut, nu-i niciun fel de problemă. I-am făcut câteva video, l-am ridicat, a aflat lumea de Fryday, de concept. Am și mâncat, na, trebuia să zic că e bun din prima, ce să zic, dacă tot îi fac video la om, chiar dacă era rău, trebuia să-i zic că e bun, că așa e frumos, da? Dar era prost și atunci. Și mai în vremurile noastre am fost eu, m-a rugat în vară un prieten de la Constanța dacă l-ați văzut.

Eu promovez pe toată lumea cu titlu gratuit, unde mă roagă cineva, mă duc, domne, să-l ajut dacă pot. Adică să-i fac video, să-l postez, în urma video-lui poate are și el clienți la produsul vândut. M-au rugat doi băieți care au o mică burgărie în Constanța, într-un cartier insignifiantă, deci nu la nivel național. M-am dus acolo, i-am mâncat un burger, chiar mi-a plăcut. Am postat, pac, și îmi dă păcăliciul ăsta, fraierul ăsta, îmi dă print screen cu aia, gen l-am deranjat că am fost la ei. Băi, mie nu mi-a venit să cred, am zis că a fost o glumă. După aia, am și discuția rămasă pe WhatsApp, i-am zis „Bă, tu ești sănătos la cap. I-am ajutat pe copiii ăia, l-am zis că e bun ce vrei să merg la ei în casă, zic că e rău?”

Da, dom’le, eu trebuie să zici că am eu cei mai buni burgeri. Cum să zic că ai cei mai buni burgeri, dacă ai cei mai răi burgeri. În fine, am văzut atunci că, na, e lache, nu faci așa ceva. Mă duc să ajut cu titlul gratuit că vreau eu. În primul rând, nu mi-a plăcut cum a pus problema. Mai în vremurile noastre acum, iarăși, a fost o discuție legată de colaborarea cu cei de la Pepsi, de niște discount-uri, de niște chestii. Eu am aflat că el primea discount mai mare și niște avantaje și eu am sunat. Bă, frate, ce faceți? De ce are ăsta mai mult ca mine, da? Dacă și eu am volume mari, am atâtea locații.

I-am zis, bă, tu ești prost? Noi trebuie să luăm bani de la corporații, să fie totul corect. Nu te simți ofuscat de faza asta și după aia a început el să dea telefoane pe la niște colaboratori de-ai mei să le zică că să nu mai lucreze cu mine. Adică să îmi încurce mie activitatea și acolo mi s-a pus capac. Pe lângă atitudine, aroganță, greață, că nu se mai suportă pe el, acolo mi s-a pus capac. Nu suni tu din colaboratorii mei să le zici să nu mai lucreze cu mine, că e grav. Și cam asta a fost, mai scurt așa.

„El e cunoscut cu relații de-astea așa mai extraconjugale”

CANCAN: Dar astăzi le-ai pomenit urmăritorilor tăi și despre o relație pe care Lucian ar fi avut-o…

Pescobar: Păi, da, da, da, s-a confesat, da, s-a confesat odată, na, să zică că el e așa.

Bine, are și gesturi d-astea, dacă ați văzut, că e mai… Nu știu, cum gesticulează, cum vorbește, e un pic așa, efeminat așa, știi? Eu am zis că na… Nu l-am întrebat pe om. Dar a avut un moment de sinceritate, odată, și s-a scăpat și a zis că e bi*&*^al, că astea și… Ce să facem? Asta e viața, asta nu se judecă. Bă, să fii sănătos. Treaba ta ce… Da, asta e viața. În lumea în care trăiești nu te mai miră nimic, știi?

CANCAN: Voiam să te întreb și despre „doamna de la ******, așa cum te-ai exprimat chiar tu astăzi.

Pescobar: Da, asta e la fel. Asta e la fel, ce povestea e ala așa.

A avut acolo o relație cu o tipă de acolo, cu astea, îți dai seama. Asta l-ar fi ajutat să ia ceva bani de acolo. Eu știu că a luat vreo 12 milioane de euro. Nu e ușor să iei banii ăștia și… Da, că ar fi avut acolo niște relații, că el e cunoscut pân’ Suceava, oricum, cu relații de-astea așa mai extraconjugale. Că mai sunt niște prieteni care au mai avut reclamații la el și na. Acum, fiecare ce vrei, treaba lui. Acum, cum se descurcă, se descurcă. Asta nu-i de judecat, bravo lui, până la urmă.

CANCAN: De ce ai ales să faci totul public? De ce nu l-ai sunat să rezolvi cu el?

Pescobar: Păi, am ales pentru că el se mai dă și patriot și cu asta, cu tot. Domne, pui de la nu știu unde și puiul nu-i așa. Că eu știu că puiul nu-i total românesc și îl mai ia și din Polonia, din Bulgaria. Minte publicul. Stai așa, dintr-o miciună de asta și ai uitat unde ai plecat când ai venit să ceri, cum să zice așa, sfaturi și tot, spășit și acum minți publicul, toată țara cu burgerii tăi, cu vrăjeala. Și asta mie nu mi-a plăcut și să știe toată lumea, nu-i nicio problemă. Dacă suntem publici persoanei publice și el acum se erijează în a fi persoană publică… Și vorbim public. Eu l-am sunat și nu mi-a mai răspuns. În WhatsApp am trei apeluri, deci nerespunse. Ei am zis, bă, dacă nu răspunzi pe WhatsApp, lasă că poate mă auzi online. Și uite că mă aude acum.

CANCAN: Dar crezi că este vreo șansă să vă împăcați sau să rezolvați conflictul între voi acum?

Pescobar: Dar, eu nu-s certat. Dar, eu nu m-am certat. Eu nu-s certat, eu n-am nicio problemă, eu îi dau sfaturi acum. El trebuie să mai ieftinească, trebuie să fie mai spășit, trebuie să-și vadă lungul nasului. Nu e bine, eu sunt mai bătrân în industria asta și ca vârstă, și ca tot. Și eu îi dau sfaturi ca la un copil. De la un părinte la un copil. Eu îl sfătuiesc pe el acum. Poate l-a luat capul de la bani, de la vânzări, știi? Că te ia capul. Eu am trecut pân’ ce trece el acum și eu îi dau, eu nu-s certat cu el, îi dau sfaturi acum.

CANCAN: El spune că tu ceva vrei să arăți în media online, altceva ai vrut să arăți cu scandalul ăsta și te cam contrazici.

Pescobar: Dar, el poate zica ce vrea el. El zice ce vrea el, eu zic ce știu eu. E simplu. Fiecare e liber să facă ce vrea. Și eu n-am făcut nicio acuzație. Și stai așa un pic, cel mai scump burger din România, ce acuzație am făcut? Adică asta se vede pe toate planurile. Dar fiecare e liber să facă ce vrea. Nu? Doamne ferește. Stres zero.

CANCAN: El se referea mai mult la dezvăluirile pe care le-ai făcut despre orientare…

Pescobar: Acum ce vrei? Dacă așa se aude în târg, acum na, ce vrei să facem? Nu? Și tu ai auzit o ceartă și ai vorbit, și eu am auzit niște confesări, niște astea, și am zis, acum ce vrei? Fiecare face alegerea lui, știi? Da, să-și asume, na, fiecare, na, ce să zic. El așa de frumos vorbește, dar e certat cu toată lumea. Cu Mandachi e certat, cu ăsta de la Mesopotamia e certat, cu toată lumea e certat. Păi asta e că în vrăjeala vorbelor calme și frumoase și antreprenoriale și bla, bla, bla, stă… știm noi toți ce.

Eu ți-am zis, eu am dat niște sfaturi, dacă n-a mai răspuns la telefon, după ce el mi-a reproșat că eu am făcut reclamă la doi copii cu niște burgări, așa a fost mare greșeala mea de prieten pe care am făcut-o. După aceea te sun de trei ori și după aia, dom’le, nu mai suntem pe aceeași lungime de comunicare și de vrăjeală. Bine. E, uite că comunicăm acum prin CANCAN, nu-i problemă.

