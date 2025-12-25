Acasă » Știri » Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul public!

Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul public!

De: Irina Vlad 25/12/2025 | 13:15
Pescobar nu se dezice nici în acest an de statutul de om milos. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Paul Nicolau a doborât recordul la donații și a scos din buzunar o sumă impresionantă pentru campania ”Orașul faptelor bune”. 

După ce a făcut turul celor mai populare târguri de Crăciun din Europa, Munchen, Budapesta și Viena, Pescobar s-a oprit în Oradea, la târgul de Crăciun, amplasat în Piața Unirii, locul unde s-a desfășurat campania Radio ZU: Orașul faptelor bune.

Pescobar: ”Trebuie să fim mai buni de sărbători”

Și în acest an, Radio ZU a deschis porțile Orașului faptelor bune, cel mai emoționant maraton al lunii decembrie. Timp de 7 zile, români de pretutindeni au contribuit la schimbarea unor vieți greu încercate, iar printre ei s-a numărat și Pescobar. Omul de afaceri a băgat mâna în buzunar și a donat 10.000 de euro.

”Cea mai frumoasă organizare la cel mai frumos târg de Crăciun, la Orașul faptelor bune din Oradea. Toți trebuie să fim mai buni de sărbători. Toată România trebuie să învețe de la Oradea. Mă bucur să fac parte din proiectul Orașul faptelor bune. Am trecut granița intenționat pe la Oradea. Am donat suma de 10.000 de euro pentru cauzele susținute de acest proiect”, a spus Pescobar pe o rețea de socializare.

Într-o postare pe social media, Daniel Buzdugan își exprimă recunoștința pentru cei 10.000 de euro pe care Pescobar i-a donat în Orașul faptelor bune.

sursă foto: Facebook

„Mulțumim frumos Pescobar pentru că ne-ai vizitat la Orașul Faptelor Bune. Mulțumim pentru cei 10.000 de euro donați. Crăciun fericit și să fie binecuvântați toți cei care ajută.

Pescobar este un om care în afară de a dărui îi mobilizează și pe alții să o facă și să-i urmeze exemplul. ”Fericiți sunt cei care arată milă față de alții pentru că acestora Dumnezeu le va arăta mila Sa” (Matei 5,7)”, a fost mesajul scris de Daniel Buzdugan.

Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor

Pescobar, prânz de hipster lângă Rolls-ul de 500.000 €. A dat restaurantele de lux pe un panini

