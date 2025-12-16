Acasă » Exclusiv » Pescobar, prânz de hipster lângă Rolls-ul de 500.000 €. A dat restaurantele de lux pe un panini

Pescobar, prânz de hipster lângă Rolls-ul de 500.000 €. A dat restaurantele de lux pe un panini

De: Paul Hangerli 16/12/2025 | 23:00
Luxul extrem și pofta de mâncare simplă s-au întâlnit la prânz, în Floreasca. Pescobar (Paul Nicolau, antreprenor, 39 de ani) a demonstrat că poți coborî dintr-un Rolls-Royce Ghost Series II și să mănânci preparate normale, fără nicio urmă de fiță. Așa cum știm, afaceristul și-a cumpărat o mașină de jumătate de milion de euro, un Rolls-Royce Ghost Black Badge care a atras imediat atenția fanilor săi din mediul online. Însă, în materie de mâncare, afaceristul a dat fructele de mare pe un prânz corect, de hipsteri. 

Cine a spus că luxul extrem vine obligatoriu la pachet cu mese scorțoase și restaurante de cinci stele? Paul Nicolau, cunoscut de toată lumea drept Pescobar, demonstrează că stilul adevărat nu ține cont de etichete rigide. Astăzi, afaceristul a ales un prânz simplu, relaxat și fără fițe inutile.

Pescobar a venit cu Rolls-Royce-ul de jumătate de milion să mănânce panini

CANCAN.RO l-a surprins pe afacerist la volanul bolidului său (despre care vă dezvăluiam detalii aici) în timp ce căuta să parcheze chiar în inima cartierului Floreasca, în fața restaurantului Mano Bocca. Pescobar nu a venit singur, ci însoțit de un prieten, iar meniul a fost la fel de lejer ca atmosfera: panini italienesc, mâncat exact așa cum trebuie – cu mâna. Nimic sofisticat, nimic ostentativ. Doar gust bun și poftă reală de mâncare. Alături de panini, cei doi au savurat și câte un cappuccino, Pescobar optând pentru varianta cu matcha, semn că atenția la detalii nu dispare nici când lucrurile sunt simple.

Pescobar, la un panini corect, regulamentar

Ce a atras însă toate privirile nu a fost farfuria, ci mașina cu care a venit. Afaceristul a sosit la restaurant la volanul unui Rolls-Royce Ghost Series II, evaluat la aproximativ 500.000 de euro. Un bolid care, teoretic, te-ar face să crezi că proprietarul mănâncă exclusiv la Ritz sau în restaurante unde tacâmurile sunt mai scumpe decât nota de plată. Realitatea? Rolls-ul s-a potrivit perfect cu panini-ul de 40-50 de roni. În timp ce Pescobar își savura masa, mașina a stat cuminte afară, parcată, așteptându-și proprietarul fără grabă, fără spectacol. Un contrast savuros între luxul absolut și normalitatea unui prânz urban.

Mesajul e simplu și clar: mâncarea bună nu ține cont de prețul mașinii, iar un Rolls-Royce nu te obligă să trăiești într-o vitrină. Uneori, cea mai bună combinație este un panini italian, un cappuccino reușit și o stare de bine, chiar dacă la ieșire te urci într-unul dintre cele mai luxoase automobile din lume. Floreasca, Mano Bocca, panini și Rolls-Royce. Pescobar a demonstrat că luxul adevărat e să mănânci ce-ți place, unde-ți place, fără explicații.

