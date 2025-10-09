AU, AU, AU, ce idee i-a venit lui Pescobar! Cum vrea milionarul să-şi schimbe Rolls-ul, mai nou: „Nu mai există în România”

Pescobar face ce face şi mai atrage atenţia cu ceva! De data aceasta, nu cu vreo domnişoară sau cu vreo vacanţă de zeci de mii de euro, ci cu un produs inovator cu care şi-a propus să-şi îmbogăţească colecţia de maşini. Culmea, este ceva nou, care nu are treabă cu restaurantele sale sau cu fructele de mare! Care este noua idee a milionarului, unică în România, aflaţi chiar de la el, în rândurile de mai jos! Pentru CANCAN.RO, omul de afaceri explică totul, detaliu cu detaliu!

Pescobar este unul dintre cele mai active figuri din mediul online. Cu zeci de postări publicate zilnic pe conturile sale, omul de afaceri îşi ţine mereu urmăritorii cu sufletul la gură. Fie că este vorba despre un concediu de vis de zeci de mii de euro, asocierea cu vreo domnişoară extrem de sexy sau fapte caritabile, omul de afaceri ştie cum să atragă atenţia din ce în ce mai mult.

Recent, pe lângă zecile de restaurante pe care le are deschise în toată Europa, afaceristul a decis că este timpul să găsească încă o cale de a se îmbogăţi rapid. Aşadar, a dat copy paste unei idei pe care a văzut-o în Anglia şi hop, a implementat-o rapid şi în ţara noastră. Este vorba despre o sticlă de apă! Staţi aşa, căci nu este orice sticlă de apă de plastic pe care o găsim în orice supermarket! Are ceva special, iar pentru CANCAN.RO, Pescobar spune totul despre noua sa idee de business.

Ideea mi-a venit la Londra, unde am văzut la alţii şi am vrut şi eu. E simplu! Să copiezi e cel mai bun lucru în viaţă. Am copiat o idee genială şi o fac şi în România! Pescobar şi a făcut apă! Refill bottle! O cumperi o dată şi o ţii pe viaţă! La Londra deja le vând în restaurantele mele, am trei locaţii acolo. Clienţii răspund foarte bine, mai ales că pe apă e scris numele meu, iar numele meu vinde acum. E foarte mişto sticla, e de sală, de maşină… E topul de pe lume! În Londra, o sticlă costă cinci lire. În România, va fi maximum 20 de lei. Va fi pusă online, în platforma mea. Sticla mea e singura care e din aluminiu şi e singura pe care o poţi refolosi, neavând termen de valabilitate. În România, nu mai există deocamdată, a explicat fostul concurent de la Imperiul Leilor.

„Toată lumea e forţă mondială”

Pe lângă noul restaurant pe care îl va inaugura curând în Germania, Pescobar se ocupă şi de băieţelul său pe care îl are alături de Gianina. Întrebat ce fac micuţul şi iubita sa, antreprenorul ne-a asigurat că toată lumea este bine. Acasă totul merge strună, susţine el.

Muncesc nonstop. În rest toată lumea e forţă mondială! Nu mai merg curând în vacanţe, doar muncim, a încheiat Paul Nicolau, pentru CANCAN.RO.

