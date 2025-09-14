Pescobar și Alex Bodi au făcut show la o nuntă, în Cernica. Le-au umplut de bani pe dansatoarele din buric: ”Pentru voi fac toate astea”

Pescobar și Alex Bodi au făcut show la o nuntă, în Cernica! Afaceriștii nu s-au uitat la bani și au dat bancnote fără număr la dansatoare și lăutari. Paul Nicolau a fost cel care a publicat mai multe filmulețe de la eveniment.

Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, este unul dintre cei mai bogați antreprenori din România. Acesta a reușit să construiască o afacere de milioane de euro. La finalul lui 2024, el a dezvăluit că are 350 de angajați și 12 restaurante Taverna Racilor deschise în țară și în străinătate. Ei bine, afaceristul muncește, dar și cheltuiește. Milionarul nu se uită deloc la bani atunci când vine vorba de plăcerile. Recent, a dat bancnote fără număr unor dansatoare, iar alături de el a fost nimeni altul decât Alex Bodi.

Pescobar și Alex Bodi, dedicații fără număr la o nuntă

Sâmbătă seara, 13 septembrie, Pescobar și Alex Bodi au participat la o nuntă, care s-a desfășurat în Cernica. Evenimentul a fost destul de luxos, iar mirii au pregătit mai multe surprize pentru invitați, printre care și dansatoare de Belly Dance.

Afaceriștii s-au distrat la maximum, iar patronul Tavernei Racilor a publicat mai multe filmulețe de la eveniment. În videoclipuri se observă cum dansatoarele focoase stau nedezlipite de masa celor doi prieteni.

Alex Bodi nu le-a dat foarte multă atenție, însă Pescobar nu și-a putut lua ochii de la ele. Mai mult decât atât, afaceristul nu s-a uitat la bani și le-a dat bancnote fără număr. În stilul caracteristic, Paul Nicolau a făcut și câteva glume.

„Alex a dat la brunetă, eu am dat la blondă. Pentru voi fac toate astea (n.r. pentru dansatoare). S-au învățat, s-au învățat”, a zis Pescobar.

Îmbrăcate în costumații specifice, colorate și extrem de sexy, domnișoarele au atras toată atenția. Mai mult decât atât, dansatoarele au dat dovadă că și-au făcut treaba bine. Astfel, au plecat cu sutienele pline de bani.

Nu doar dansatoarele s-au bucurat de bani primiți de la Alex Bodi și Pescobar, ci și lăutarii. Cei doi au petrecut foarte mult timp pe ringul de dans și au dat dedicații fără număr atât unul pentru celălalt, cât și pentru alți prieteni aflați la nuntă.

