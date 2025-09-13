Pescobar și-a luat mașină de jumătate de milion de euro! Cum arată bijuteria pe 4 roți, achiziționată de patronul Tavernei Racilor

Pescobar a bifat o nouă achiziție! Patronul Tavernei Racilor și-a cumpărat o mașină de lux, în valoare de aproximativ jumătate de milion de euro. Celebrul afacerist nu s-a putut abține și s-a lăudat în mediul online cu bijuteria pe patru roți.

Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, este unul dintre cei mai bogați antreprenori din România. Acesta a reușit să construiască o afacere de milioane de euro. La finalul lui 2024, el a dezvăluit că are 350 de angajați și 12 restaurante Taverna Racilor deschise în țară și în străinătate. Ei bine, după multă muncă și sacrificii, vine și răsplata. Afaceristul nu se uită la bani atunci când vine vorba de plăcerile sale, iar acum a scos din buzunar o sumă uriașă de bani pentru o mașină de lux.

Pescobar și-a luat mașină de jumătate de milion de euro

Pescobar nu s-a ferit niciodată să se laude cu achizițiile sale. De această dată, patronul Tavernei Racilor le-a prezentat urmăritorilor săi noua sa mașină – un Rolls Royce Ghost Black Badge. Afaceristul nu s-a uitat deloc la bani. Prețul unui astfel de model pornește de la 420.000 de euro și poate ajunge până la 505.000 de euro, în funcție de dotările alese.

Potrivit site-ului oficial Rolls Royce, acest model „a fost conceput pentru a fi condus, captivând simțurile câtorva îndrăzneți” și oferă „o experiență puternică ce provoacă o reacție viscerală”. Cei care conduc mașina „experimentează un impuls de euforie”.

Rolls-Royce Ghost Black Badge îmbină luxul cu o „atitudine rebelă”, iar piesa de rezistență este motorul cu o putere de 591 CP. Printre detaliile preferate de cei care aleg acest model se numără grila iluminată, jantele unice din compozit de aliaj de carbon și simbolul infinitului Black Badge care este luminat.

Un alt element impresionant este tavanul realizat cu un strat de praf de stele. Pescobar chiar a ținut să surprinsă acest detaliu în filmulețul prezentat pe rețelele de socializare. De asemenea, el a profitat și de gamă largă de opțiuni de personalizare pe care o oferă Rolls Royce.

Paul Nicolau a ales pentru descrierea postării cu mașina un mesaj în stilul său caracteristic: „Auu auuuu auuuuuuu! Doar în leasing am mai găsit”. Comentariile internauților nu au întârziat să apară. În timp ce unii oameni l-au felicitat pentru achiziție, alții au ținut să glumească.

„Atât s-a putut”/ „Să nu ai probleme cu ea, trebuie udată”/ „Cam bate lanțul la distribuție”/ „Numai dunga aceea portocalie costă mai mult decât mașina mea”/ „Nu prea se aude bine motorul”/ „Ai rată la asta toată viața”, au fost câteva dintre comentarii.

