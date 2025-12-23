Curs valutar BNR, 23 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro, cu 2 zile înainte de Crăciun

Astăzi, vineri, 23 decembrie 2025, Banca Națională a României va publica cursul oficial al principalelor valute străine. Acesta este actualizat în fiecare zi lucrătoare, la ora 13:00, și servește drept referință pentru tranzacțiile financiare și schimburile valutare din țară.

Banca Națională a României (BNR) efectuează periodic schimbări ale cursului valutar, iar aceste modificări sunt comunicate în fiecare zi lucrătoare. Cursul oficial al monedelor străine este actualizat la ora 13:00, astfel încât să reflecte cele mai recente evoluții economice și fluctuațiile pieței valutare.

Curs valutar BNR, 23 decembrie 2025

Comparativ cu ziua precedentă, 22 decembrie 2025, cursul BNR pentru principalele valute arată ușoare modificări: Euro (EUR) a înregistrat o scădere marginală de -0.0015, ajungând la 5.0881 lei, Dolarul SUA (USD) a scăzut cu – 0,0085 la 4,3364 lei, iar Francul elvețian (CHF) a crescut cu +0.0005, ajungând la 5.4655 lei. În schimb, Lira sterlină (GBP) a crescut cu +0.0133, stabilindu-se la 5.8273 lei. Aceste variații reflectă ușoare fluctuații pe piața valutară de la o zi la alta.

EUR – Euro 5.0896

USD – Dolar American 4.3449

GBP – Lira Sterlina 5.8140

CHF – Franc Elvetian 5.4650

CAD – Dolar Canadian 3.1499

BGN – Leva Bulgareasca 2.6022

TRY – Lira Turceasca 0.1018

CITEȘTE ȘI:

Curs valutar BNR, 19 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro

Curs valutar BNR, 18 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro