Curs valutar BNR, 23 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro, cu 2 zile înainte de Crăciun

Astăzi, vineri, 23 decembrie 2025, Banca Națională a României va publica cursul oficial al principalelor valute străine. Acesta este actualizat în fiecare zi lucrătoare, la ora 13:00, și servește drept referință pentru tranzacțiile financiare și schimburile valutare din țară.
Banca Națională a României (BNR) efectuează periodic schimbări ale cursului valutar, iar aceste modificări sunt comunicate în fiecare zi lucrătoare. Cursul oficial al monedelor străine este actualizat la ora 13:00, astfel încât să reflecte cele mai recente evoluții economice și fluctuațiile pieței valutare.
Comparativ cu ziua precedentă, 22 decembrie 2025, cursul BNR pentru principalele valute arată ușoare modificări: Euro (EUR) a înregistrat o scădere marginală de -0.0015, ajungând la 5.0881 lei, Dolarul SUA (USD) a scăzut cu – 0,0085 la 4,3364 lei, iar Francul elvețian (CHF) a crescut cu +0.0005, ajungând la 5.4655 lei. În schimb, Lira sterlină (GBP) a crescut cu +0.0133, stabilindu-se la 5.8273 lei. Aceste variații reflectă ușoare fluctuații pe piața valutară de la o zi la alta.
