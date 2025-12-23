Cele mai frumoase 10 colinde românești. Fuego, Ștefan Hrușcă și Paula Seling, nelipsiți din playlist-ul de Crăciun

Sărbătorile de iarnă au sosit, iar magia lor este adusă de colinde. În fiecare an aceste cântece răsună în casele românilor și îi aduc pe toți împreună. Am realizat un top 10 al celor mai iubite colinde românești, ascultate an de an de milioane de oameni. Fuego, Ștefan Hrușcă și Paula Seling nu aveau cum să lipsească din playlist-ul de Crăciun.

Colindele aduc o emoție aparte și completează perfect atmosfera de sărbătoare. Fie că sunt cântate în Ajun, la masă, sau difuzate în fundal în timp ce se împodobește bradul, ele reușesc să creeze acea atmosferă caldă, familiară, specifică sărbătorilor de iarnă. De la variantele tradiționale până la reinterpretările moderne, colindele românești rămân un element central al Crăciunului.

Cele mai frumoase 10 colinde românești

1. Fuego – Împodobește mamă bradul

Atunci când vine vorba de colinde de Crăciun, Fuego nu are cum să lipsească. Vocea sa caldă și repertoriul vast de colinde l-au transformat într-o prezență constantă în playlisturile de Crăciun. Din repertoriul său nu aveam cum să nu marcăm celebra colindă „Împodobește mamă bradul”.

2. Ștefan Hrușcă – Linu-i lin

Ștefan Hrușcă, considerat de mulți simbolul colindului românesc, aduce și el în fiecare an magia sărbătorilor. Iar din repertoriul său nu aveam cum să ratăm colinda „Linu-i lin”.

3. Andra – O, ce veste minunată

De asemenea, din fruntea topului nu aveau cum să lipsească nici colindele interpretate de Andra. Artista îmbină tradiția cu o notă modernă, reinterpretând colinde clasice, precum „O, ce veste minunată”.



4. Paula Seling – Colindăm, Colindăm

Pe lista favoriților se află și Paula Seling, ale cărei interpretări emoționante aduc rafinament și sensibilitate colindelor tradiționale, precum „Colindăm, colindăm”.

5. Madrigal – Legănelul lui Iisus

Nu pot fi trecuți cu vederea nici cei din Corul Madrigal, recunoscuți pentru armoniile corale impresionante.

6. Horia Brenciu – Noaptea de Crăciun

Horia Brenciu aduce și el în casele românilor colinde spectaculoase, iar printre ele se număra „Noaptea de Crăciun”.

7. Ștefan Bănică Jr. – Doar odată e Cărciunul

Din top nu avea cum să lipsească nici Ștefan Bănică Jr. Concertele sale de Crăciun sunt foarte cunoscute.

8. Anamaria Meza – Colid

Din topul colindelor de Crăciun face parte și Anamaria Meza, care stârnește emoție cu fiecare vers cântat.



9. Madrigal – Domnuleț și Domn din Cer

Colindele corului Madrigal sunt unele dintre cele mai iubite de români.

10. Ștefan Hrușcă – Scoală gazdă din pătuț

Topul se închide cu una dintre colindele vechi ale românilor, dar în interpretarea lui Ștefan Hrușcă.

