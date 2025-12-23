Acasă » Știri » Cele mai frumoase 10 colinde românești. Fuego, Ștefan Hrușcă și Paula Seling, nelipsiți din playlist-ul de Crăciun

Cele mai frumoase 10 colinde românești. Fuego, Ștefan Hrușcă și Paula Seling, nelipsiți din playlist-ul de Crăciun

De: Alina Drăgan 23/12/2025 | 13:10
Cele mai frumoase 10 colinde românești. Fuego, Ștefan Hrușcă și Paula Seling, nelipsiți din playlist-ul de Crăciun
Cele mai frumoase 10 colinde românești /Foto: Pixabay

Sărbătorile de iarnă au sosit, iar magia lor este adusă de colinde. În fiecare an aceste cântece răsună în casele românilor și îi aduc pe toți împreună. Am realizat un top 10 al celor mai iubite colinde românești, ascultate an de an de milioane de oameni. Fuego, Ștefan Hrușcă și Paula Seling nu aveau cum să lipsească din playlist-ul de Crăciun.

Colindele aduc o emoție aparte și completează perfect atmosfera de sărbătoare. Fie că sunt cântate în Ajun, la masă, sau difuzate în fundal în timp ce se împodobește bradul, ele reușesc să creeze acea atmosferă caldă, familiară, specifică sărbătorilor de iarnă. De la variantele tradiționale până la reinterpretările moderne, colindele românești rămân un element central al Crăciunului.

Cele mai frumoase 10 colinde românești

1. Fuego – Împodobește mamă bradul

Atunci când vine vorba de colinde de Crăciun, Fuego nu are cum să lipsească. Vocea sa caldă și repertoriul vast de colinde l-au transformat într-o prezență constantă în playlisturile de Crăciun. Din repertoriul său nu aveam cum să nu marcăm celebra colindă „Împodobește mamă bradul”.

2. Ștefan Hrușcă – Linu-i lin

Ștefan Hrușcă, considerat de mulți simbolul colindului românesc, aduce și el în fiecare an magia sărbătorilor. Iar din repertoriul său nu aveam cum să ratăm colinda „Linu-i lin”.

3. Andra – O, ce veste minunată

De asemenea, din fruntea topului nu aveau cum să lipsească nici colindele interpretate de Andra. Artista îmbină tradiția cu o notă modernă, reinterpretând colinde clasice, precum „O, ce veste minunată”.


4. Paula Seling – Colindăm, Colindăm

Pe lista favoriților se află și Paula Seling, ale cărei interpretări emoționante aduc rafinament și sensibilitate colindelor tradiționale, precum „Colindăm, colindăm”.

5. Madrigal – Legănelul lui Iisus

Nu pot fi trecuți cu vederea nici cei din Corul Madrigal, recunoscuți pentru armoniile corale impresionante.

6. Horia Brenciu – Noaptea de Crăciun

Horia Brenciu aduce și el în casele românilor colinde spectaculoase, iar printre ele se număra „Noaptea de Crăciun”.

7. Ștefan Bănică Jr. – Doar odată e Cărciunul

Din top nu avea cum să lipsească nici Ștefan Bănică Jr. Concertele sale de Crăciun sunt foarte cunoscute.

8. Anamaria Meza – Colid

Din topul colindelor de Crăciun face parte și Anamaria Meza, care stârnește emoție cu fiecare vers cântat.


9. Madrigal – Domnuleț și Domn din Cer

Colindele corului Madrigal sunt unele dintre cele mai iubite de români.

10. Ștefan Hrușcă – Scoală gazdă din pătuț

Topul se închide cu una dintre colindele vechi ale românilor, dar în interpretarea lui Ștefan Hrușcă.

TOP 10 trucuri utile pentru masa de Crăciun. Decor, preparate speciale și secrete de organizare

Cum să alegi un cadou de Crăciun, pe ultima sută de metri. Soluții salvatoare și idei last minute

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară! Anna Kournikova a născut: „Soarele meu”
Știri
Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară! Anna Kournikova a născut: „Soarele meu”
Cât costă un cozonac făcut de Lena, soția lui Gabi Enache: „Am fost obligați să scumpim”
Știri
Cât costă un cozonac făcut de Lena, soția lui Gabi Enache: „Am fost obligați să scumpim”
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Mediafax
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”
Gandul.ro
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul...
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile...
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic...
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane rănite
Mediafax
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
Digi24
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de...
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”
Gandul.ro
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară! Anna Kournikova a născut: „Soarele meu”
Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară! Anna Kournikova a născut: „Soarele meu”
Cât costă un cozonac făcut de Lena, soția lui Gabi Enache: „Am fost obligați să scumpim”
Cât costă un cozonac făcut de Lena, soția lui Gabi Enache: „Am fost obligați să scumpim”
Un celebru youtuber s-a stins din viață! A fost găsit mort în propria casă, iar fanii sunt șocați
Un celebru youtuber s-a stins din viață! A fost găsit mort în propria casă, iar fanii sunt șocați
Vești bune pentru acești români! Cum pot obține ajutorul de încălzire
Vești bune pentru acești români! Cum pot obține ajutorul de încălzire
Andreea Raicu, mărturisiri emoționante după ce a ajuns de urgență la spital cu mama ei: „Am simțit ...
Andreea Raicu, mărturisiri emoționante după ce a ajuns de urgență la spital cu mama ei: „Am simțit o durere care mi-a străpuns stomacul”
Trailerul filmului „The Odyssey”: Matt Damon naufragiază, luptă cu monștri și își conduce armata ...
Trailerul filmului „The Odyssey”: Matt Damon naufragiază, luptă cu monștri și își conduce armata acasă în filmul epic al lui Christopher Nolan
Vezi toate știrile
×