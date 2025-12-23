Acasă » Știri » Greșeala pe care Ruby a făcut-o chiar înainte de Sărbători: „Îmi este rușine de Dumnezeu”

Greșeala pe care Ruby a făcut-o chiar înainte de Sărbători: „Îmi este rușine de Dumnezeu”

De: Denisa Iordache 23/12/2025 | 12:37
Greșeala pe care Ruby a făcut-o chiar înainte de Sărbători: „Îmi este rușine de Dumnezeu”
Greșeala pe care Ruby a făcut-o înainte de Sărbători
Ruby și-a luat fanii prin surprindere cu cea mai recentă mărturisire. Vedeta a vorbit despre sacrificiul pe care l-a făcut în pragul Sărbătorilor, dar și greșeala de care îi este rușine în această perioadă. Toate detaliile în articol.

Ruby este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România. Cu toate astea, vedeta a scos la iveală o latură mai puțin cunoscută de public. Artista este credincioasă și a ales să țină Postul Crăciunului, dar a întâmpinat mici probleme pe parcurs.

Greșeala pe care Ruby a făcut-o chiar înainte de Sărbători

Ea a mărturisit că îi place mâncarea foarte mult și de-abia așteaptă să încheie postul, dar până atunci a păcătuit cu gândul și s-a gândit constant la ziua în care va mânca tot ceea ce își dorește. Pentru Ruby este primul an în care ține post.

„Abia aștept să mănânc! Este primul gând, visez la mâncare! Da, este primul an când țin tot postul. Mi-a trecut prin cap această idee și, dacă mi-a trecut prin cap, îmi este rușine de Dumnezeu, pentru că mă vede, mă aude și este urât.”, a spus Ruby.

Vedeta a mărturisit că a mai ținut post ocazional, dar acum a primit un semn divin și a știut că trebuie să îl țină pe tot în perioada Sărbătorilor de Crăciun.

„Am mai ținut post, la un moment dat, de Paște, dar rar, miercurea și vinerea, când îmi mai aduceam, așa, aminte. Dacă mi-a trecut prin cap, este de la Dumnezeu, mi-a dat un semn. Înseamnă că trebuia să se întâmple, dacă mi-a trecut prin cap.”, a mai adăugat artista.

Ruby este nerăbdătoare să încheie postul și mărturisește că își va da comandă de tot ceea ce a poftit în perioada asta.

„Doamne, abia aștept să vină 12 noaptea. Îmi voi comanda, de pe data de 24, tot ce am poftit eu în aceste zile.”, a mai spus artista.

Cum arată Ruby fără pic de machiaj la 36 de ani. Artista a publicat imagini din dormitor!

Interviul după care Ruby a rămas fără niciun secret: ce nu-i lipsește niciodată din geantă, ce complexe are, ce schimbări a început să facă: ”Am devenit obsedată!” Cum a ajuns de la PRO TV la psiholog

