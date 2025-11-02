Cum arată Ruby fără pic de machiaj la 36 de ani. Artista a publicat imagini din dormitor!

Ruby dovedește că și la 36 de ani poate arăta spectaculos, iar fiecare imagine a sa arată cât de multă atenție acordă îngrijirii personale. Deși este cunoscută pentru imaginea sa extravagantă, cântăreața s-a afișat fără machiaj chiar din dormitorul propriu, stârnind imaginația domnilor.

Ruby, în vârstă de 36 de ani, a obișnuit întotdeauna publicul cu apariții impecabile, în care machiajul și ținutele atent alese îi subliniau stilul. Recent, artista a surprins fanii printr-un clip video diferit de tot ce a prezentat până acum, fiind complet nemachiată și relaxată. Imaginile au fost filmate chiar în dormitorul său, iar un detaliu inedit este oglinda montată pe tavan, prin care videoclipul capătă o perspectivă inedită. Aici se poate observa cât de fresh îi este tenul, semn că îi acordă o îngrijire specială.

Cum arată Ruby fără pic de machiaj la 36 de ani

Cântăreața a purtat un furou roșu, care îi evidențiază silueta și conferă un aer senzual, fiind acoperă cu o pătură albă, care a fost înlăturată în timpul filmării. Cu siguranță, Ruby a stârnit imaginația multor domni care au privit-o și au admirat-o pentru naturalețea sa.

Ce obiecte are Ruby în geantă

Ruby are câteva obiecte fără de care nu pleacă niciodată de acasă. Conturul de buze este nelipsit, deoarece artista și-a dezvoltat o pasiune pentru buze perfect conturate, cu un aspect retro și un contur mai închis. Parfumul este un must-have, mai ales atunci când poartă genți puțin mai mari.

„Obiectele care nu-mi lipsesc niciodată din geantă sau din buzunar, că geanta se mai întâmplă să-mi lipsească, sunt foarte puține: conturul de buze, că de un an și ceva doi așa am devenit obsedată de niște buze super conturate, mai retro, cu un contur mai închis. Port genți destul de mici, nu e ca și cum pot să bag prea multe în ele. Deci contorul de buze în principiu și parfumul, bineînțeles, când am o geantă un pic mai voluminoasă, că și gențile mele mari sunt destul de mici. Parfumul, bineînțeles, este must have, doar că nu îl mai am la dimensiunea care îmi încăpea în mini bag-uri, i l-am dat mamei”, a povestit Ruby.

CITEȘTE ȘI: Cum arată Bianca Drăgușanu fără niciun strop de machiaj. Imaginile RARE au fost făcute publice!

Diandra de la Insula Iubirii și-a schimbat look-ul! Fanii fostei ispite, luați prin surprindere de cum arată acum