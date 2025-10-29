Diandra de la Insula Iubirii și-a schimbat look-ul! Fanii fostei ispite, luați prin surprindere de cum arată acum

Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii care a reușit să îl facă pe Andrei Rotaru să pice testul din Thailanda, trece prin schimbări majore. Bruneta a decis că vrea să fie mai simplă, așa că a trecut printr-o serie de transformări uimitoare. Vezi mai multe detalii în articol!

Diandra Doris trece printr-o etapă a vieții plină de schimbări. Bruneta a trecut printr-o evoluție care a fost observată și felicitată de fanii ei. După ce s-a întors din Thailanda, fosta ispită pare că a renăscut.

Diandra trece prin schimbări radicale

Pe lângă faptul că a decis să renunțe la tatuajele pe care le are, inclusiv cel pe care l-a făcut împreună cu Andrei în timpul filmărilor de la Insula Iubirii (VEZI AICI), Diandra a decis să renunțe și la acidul hialuronic din buze.

Fosta ispită își dorește un look mai simplu și are o perspectivă diferită asupra aspectului ei, considerând acum că excesul nu este sinonim cu frumosul. Bruneta nu se mai regăsea în vechea ei versiune, motiv pentru care a apelat la aceste schimbări majore.

„Se poate fără, cu bun simț, cu măsură, cu bun gust. Întotdeauna ce e mai puțin e mai bine. Acolo văd că era și solarul în exces și era o versiune ca pomul de Crăciun. Am îmbrățișat și versiunea aia la momentul respectiv, am purtat-o cu atitudine, cu asumare, cum am fost eu atunci, dar, când mă uit în spate, nu mai rezonez și îmi dau seama că se putea plusa pe alte chestii, exact ce v-am zis: pe relații, pe energie, pe credință, pe relația cu Dumnezeu, cu cei din jur”, a spus Diandra Doris pe TikTok.



Mai mult, în urmă cu puțin timp, fosta ispită a trecut printr-o intervenție estetică. Diandra și-a făcut o rinoplastie secundară și a explicat că a fost un moft, ci nu o necesitate.

„A fost o rinoplastie secundară, nu a fost o necesitate. După cum am spus, a fost un moft. Voiam să se mai intervină puțin la partea de jos a vârfului, să fie puțin mai îngust pe laterale. Adică, practic, cum mi-l retușam eu din machiaj”, a spus Diandra Doris.

