Diandra, fosta concurentă de la Insula Iubirii, însărcinată sau nu? Fanii au reacționat „sarcină ușoară”

Diandra Doris, fosta ispită de la Insula Iubirii, și-a șocat întreaga comunitate cu ultima postare făcută pe contul ei de TikTok. Fanii brunetei au observat imediat un detaliu care le-a ridicat mari semne de întrebare. Burtica a ieșit mai mult decât de obicei în evidență, iar urmăritorii i-au urat, prin sute de comentarii, „sarcină ușoară”. Diandra nu a lăsat lucrurile așa și a reacționat imediat. Este fosta ispită însărcinată sau nu?

Știm deja că fosta ispită are mare grijă de silueta ei. De-a lungul timpului, a postat multe fotografii prin care își etala formele de invidiat. De data aceasta, Diandra a surprins pe toată lumea cu burtica ei, care ieșea mult în evidență. Îmbrăcată într-o rochie lungă, cu sute de cristale, bruneta a primit o mulțime de comentarii în care oamenii îi urau numai de bine. Unde mai pui că și mâinile Diandrei erau poziționate pe burtă o postură adoptată, de regulă, de viitoarele mămici.

Cum a reacționat fosta ispită de la Insula Iubirii

După ce a distribuit pe TikTok un videoclip în care a apărut cu burtica de gravidă, în dreptul postării a atașat un mesaj care a stârnit și mai multe curiozități.

„Nu sunt gravidă! Încă!”, a scris Diandra pe contul de TikTok.

Diandra a făcut lumină în rândul urmăritorilor și a recunoscut că nu este vorba despre nicio sarcină, cel puțin deocamdată. Totuși, din mesajul ei se înțelege că își dorește, în schimb, o familie.

Diandra trece prin mai multe schimbări în ultima perioadă

Dacă ne uităm cu atenție la postările ei, putem observa cu ușurință că fosta ispită de la Insula Iubirii trece prin numeroase schimbări. În urmă cu câteva luni, Diandra și-a făcut rinoplastie, după ce, în trecut, mai apelase o dată la aceeași intervenție estetică. Corpul brunetei este acoperit aproape în totalitate de tatuaje și nu putem uita nici momentul în care, în cadrul emisiunii filmate acum aproximativ un an, și-a dorit să marcheze experiența tot printr-un tatuaj.

Spre surprinderea tuturor, bruneta a decis că este momentul să renunțe la o parte dintre acestea, așa că, anul acesta, a eliminat deja câteva. Diandra a explicat pe rețelele de socializare, în repetate rânduri, că tatuajele nu o mai reprezintă.

„Etapa în care am avut toate astea pe mine și tatuajele a fost o parte din viața mea. Mi-a plăcut și mi-a făcut plăcere să le am, le-am purtat cu atitudine, au fost o parte din mine. Nu mai rezonez, trec la următoarea versiune. Este atât de simplu”, a scris Diandra pe contul ei de TikTok.

