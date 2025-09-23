Cum arată Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii, după operația de rinoplastie: ”Nu a fost o necesitate”

Diandra Doris, fosta ispită de la Insula iubirii, a trecut prin mai multe transformări de look în ultimul an, apelând din nou la medicul estetician. În urmă cu puțin timp, ea a suferit o intervenție de rinoplastie.

În ultima perioadă, aceasta a ajuns de mai multe ori în cabinetul medicului estetician. Și-a dorit să își mărească implanturile mamare, să renunțe la acidul injectat în buze și să își corecteze nasul printr-o rinoplastie secundară, la aproape trei ani după prima operație.

Cum arată Diandra Doris după operația de rinoplastie

Înainte de intervenția chirurgicală, Diandra declara că nu își dorește modificări radicale, ci doar ajustări fine care să o facă să se simtă mai încrezătoare. Rinoplastia secundară a avut rolul de a elimina imperfecțiunile rămase după prima operație și de a-i oferi un nas mai subțire, astfel încât să nu mai fie nevoie să-l contureze prin machiaj.

La câteva zile după procedură, Diandra s-a arătat extrem de mulțumită de rezultat și chiar a publicat imagini cu noul ei aspect. Urmăritorii au complimentat-o, spunând că acum are un „nas de păpușă”.

„A fost o rinoplastie secundară, nu a fost o necesitate. După cum am spus, a fost un moft. Voiam să se mai intervină puțin la partea de jos a vârfului, să fie puțin mai îngust pe laterale. Adică, practic, cum mi-l retușam eu din machiaj”, a spus Diandra Doris pe rețelele de socializare.

Diandra vrea să renunțe la tatuaje

Fosta ispita de la Insula Iubirii a făcut un anunț important în urmă cu ceva timp, afirmând că își dorește să își șteargă tatuajele pe care le are.

“Etapa în care am avut toate astea pe mine și tatuajele a fost o parte din viața mea. Mi-a plăcut și mi-a făcut plăcere să le am, le-am purtat cu atitudine, au fost o parte din mine. Nu mai rezonez, trec la următoarea versiune. Este atât de simplu”, spunea ea, pe TikTok, la acel moment.

CITEȘTE ȘI: Diandra nu mai vrea să își amintească de Andrei Rotaru! Ce decizie surprinzătoare a luat

Cristina şi Andrei de la Insula Iubirii, clipe de coşmar într-un club din Capitală! l-au bătut măr! 11 poliţişti chemaţi la intervenţie