Cristina şi Andrei de la Insula Iubirii, clipe de coşmar într-un club din Capitală! L-au bătut măr! 11 poliţişti chemaţi la intervenţie

De: Delina Filip 11/08/2025 | 23:40
Cristina şi Andrei de la Insula Iubirii au trecut print-un episod de groază weekend-ul acesta, într-un club din Capitală. Cei doi au mers să se distreze alături de amici, însă noaptea s-a terminat oribil, cu 11 poliţişti, jandarmi şi Andrei… bătut măr de către bodyguarzii celebrei locaţii! Nici Cristina n-ar fi scăpat neatinsă în urma scenei de pe ringul de dans! CANCAN.RO are toate detalii scandalului!

Cristina şi Andrei de la Insula Iubirii au fost unele dintre cele mai importante personaje ale sezonului opt. Cei doi au picat în ispită alături de ispitele Diandra şi Eric, au divorţat, dar ulterior au decis să mai dea o şansă iubirii lor, aşa că s-au împăcat. În prezent, relaţia lor merge bine, iar ambii se declară mulţumiţi de alegerea făcută. Ce au mai făcut după încheierea emisiunii, aflaţi AICI.

În weekend-ul acesta însă, cei doi au avut parte de o experienţă halucinantă într-un club faimos din Capitală. Au ieşit să se distreze alături de un grup de prieteni, iar totul a decurs absolut normal până într-un punct!

Sursele CANCAN.RO spun că, în timp ce Andrei se distra pe ringul de dans, mai mulţi bodyguarzi din locaţia respectivă ar fi sărit să îl bată. Fără nicio explicaţie, fără niciun conflict verbal anterior, oamenii din club povestesc cum gărzile de corp s-ar fi năpusit asupra concurentului de la Antena 1. Ce a urmat este greu de descris în cuvinte. Sub privirile tuturor persoanelor aflate în locaţie, care priveau îngrozite scena plină de violenţă, angajaţii clubului l-ar fi articulat serios pe Andrei!

Ba mai mult, sursele noastre povestesc cum, la un moment dat, unul dintre bodyguarzii cu pricina l-ar fi strangulat pe bărbat preţ de câteva secunde, până când acesta părea să fie aproape de o tragedie reală!

Cristina şi Andrei, agresaţi în mijlocul clubului! (SURSA: SOCIAL MEDIA)

Cristina, agresată şi ea de către bodyguarzi

Când a văzut că partenerul ei este în mare pericol şi pare să piardă contactul cu realitatea, speriată peste limită, Cristina ar fi sărit ea însăşi să îl apere. Ar fi intervenit să îi despartă, dar fără succes! Mai rău ar fi făcut! Bodyguard-ul abuzator i-ar fi dat drumul lui Andrei şi ar fi luat-o pe ea la rând, a strâns-o de gât aşa cum i-a făcut şi iubitului ei, până când cineva a reuşit să o scape din faţa gărzii de corp care lovea şi agresa tot ce vedea în cale!

După câteva minute de coşmar, în care ambii ar fi fost ţinuţi în corzi, Cristina şi Andrei ar fi reuşit să scape din locaţia groazei. Afară, au apelat imediat 112. În urma solicitării, la faţa localului de fiţe au venit 11 poliţişti şi jandarmi. Ulterior, cei doi concurenţi de la Insula Iubirii au mers la secţie, unde au dat declaraţii, şi la INML, unde şi-au scos certificate care să ateste violenţele la care au fost supuşi chiar în mijlocului clubului din Capitală.

Povestea nu se încheie aici, însă! Pentru a afla ce ar fi declanşat conflictul, dar şi în ce stare sunt acum Cristina şi Andrei după ce au fost strangulaţi de faţă cu toate persoanele din club şi au trecut prin şocul vieţii lor, rămâneţi cu ochii pe CANCAN.RO.

