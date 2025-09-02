Diandra nu mai vrea să își amintească de Andrei Rotaru! Ce decizie surprinzătoare a luat

Diandra Moga a fost ispita care a reușit să își ducă la capăt rolul din sezonul 8 Insula Iubirii, atunci când l-a făcut pe Andrei să pice testul dur al fidelității și să se îndrăgostească de ea. Acum, bruneta nu mai vrea să își mai amintească de fostul concurent și a luat o decizie neașteptată.

Andrei Rotaru și Cristina au fost unul dintre cuplurile care au reușit să rămână în istoria emisiunii Insula Iubirii după parcursul lor. Mai exact, publicul a fost revoltat de idila pe care Andrei a format-o cu ispita Diandra, iar mai apoi de faptul că Cristina a luat decizia să îl ierte.

Diandra nu mai vrea să își amintească de Andrei Rotaru

După cum vă spuneam, parcursul lui Andrei în Thailanda a fost unul care a atras atenția. Îndrăgostit până peste cap de Diandra, acesta a decis să își facă tatuaj cu ispita pentru a marca povestea lor de iubire. Acum, Diandra vrea să uite acea etapă a vieții ei și a decis să își șteargă tatuajul.

După un an de la povestea care a exaltat fanii emisiunii, Diandra a luat decizia să își șteargă tatuajul. Andrei este în continuare cu Cristina, iar bruneta a mers mai departe.

Ispita nu a ales să scape doar de tatuajul făcut împreună cu Andrei, ci și de altele.

Întrebată de o urmăritoare daca îl scoate și pe cel făcut la Insula Iubirii, Diandra a răspuns:

„Da, scot tot.”

Dacă acum vrea să uite această etapă, în urmă cu un an Diandra spunea că nu regretă alegerea făcută.

„De ce aș regreta? Soarele are o semnificație proprie și personală. Să te orientezi mereu spre lucrurile luminoase în viață și să fii un om pozitiv. Să îmbrățișezi partea frumoasă a vieții și toate etapele bune care urmează să se întâmple.”, spunea aceasta.

