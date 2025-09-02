Ispita Andrușca a făcut-o praf pe Ella Vișan, după ce s-a aflat că a fost cu Andrei în baie: „Știi bancul cu bufnița?”

Tensiunea dintre ispita Andrușca și Ella a atins cote maxime la Insula Iubirii, după ce Andrei Lemnaru a picat în ispită și a trecut la următorul nivel alături de blondină. Ei bine, se pare că cele două au rămas ”rivale” și după terminarea emisiunii, iar Andrușca nu se oprește din a o înțepa pe Ella ori de câte ori are ocazia.

Andrei Lemnaru și ispita Andrușca și-au dat frâu liber sentimentelor și au trecut relația lor la următorul nivel. Iubitul Ellei Vișan și-a dus favorita în baie, acolo unde au avut loc scene interzise minorilor. Ei bine, la vederea acestor secvențe, Ella s-a arătat deranjată, iar tensiunea dintre ea și ispită s-a putut simți chiar și prin micile ecrane.

Andrușca continuă cu săgeți către Ella

Ella, vizibil deranjată de apropierea dintre cei doi, a făcut o comparație între relația dintre ea și Andrei și cea dintre concurent și ispită.

”Este un Andrei total schimbat! Face lucruri pe care cu mine nu le făcea. Nu dormim îmbrățișați, clar nu ne trezim îmbrățișați. Sunt vorbe pe care și mie mi le-a spus și mie cândva.Văd interes, văd implicare și, cu siguranță, sunt și sentimente. Andrei spune că noi nu suntem romantici, deși eu sunt un om foarte romantic. Și mie îmi place să dorm îmbrățișată, și mie îmi place să mă uit în ochii lui dacă și el s-ar uita în ochii mei și nu în telefon”, a declarat Ella Vișan la bonfire-ul cu ispita Andrușca.

Ei bine, după ce i-a ”furat” partenerul Ellei, Andrușca nu s-a oprit din a o ținti pe aceasta cu mici glumițe în mediul online. Ispita repostează diferite glume pe care fanii emisiunii le fac pe seama discuțiilor dintre ispită și concurentă, iar cele mai recente fac referire la Ella.

