„Avatar 3”, start modest în SUA. Nici primele 2 filme nu au avut lansări explozive înainte de Crăciun

CANCAN îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri. De la premiere care rup topurile și controversele momentului, până la nominalizări surpriză, scandaluri și dezvăluiri exclusive din culise, aici afli primul ce face valuri astăzi în industria care nu doarme niciodată.

„Avatar: Fire and Ash”, al treilea capitol din saga lui James Cameron, a debutat sub așteptări pe piața nord-americană, însă cifrele globale și reacția publicului spun o altă poveste. Istoria seriei arată că adevărata forță a filmelor „Avatar” se vede în timp, nu în primul weekend.

Start modest în America, cifre solide la nivel global

„Avatar: Fire and Ash” a înregistrat în SUA încasări de aproximativ 88 de milioane de dolari în weekendul de debut, situându-se la limita inferioară a estimărilor inițiale. Chiar și așa, filmul a strâns la nivel mondial 345 de milioane de dolari, al doilea cel mai bun debut global al anului 2025, fiind depășit doar de „Zootopia 2”.

Un tipar deja cunoscut pentru franciza Avatar

Nici primele două filme „Avatar” nu au avut lansări explozive înainte de Crăciun. Filmul original din 2009 a pornit cu doar 77 de milioane de dolari în SUA, dar a ajuns să devină cel mai profitabil film din istorie, cu aproape 3 miliarde de dolari la nivel global. „The Way of Water” a urmat un traseu similar, confirmând că producțiile lui Cameron cresc puternic pe termen lung.

Publicul este de partea filmului

Reacțiile spectatorilor sunt extrem de favorabile: „Avatar: Fire and Ash” a primit nota A la CinemaScore și scoruri excelente pe platformele de feedback ale publicului. De asemenea, peste jumătate din biletele vândute provin din formate premium, precum IMAX și 3D, ceea ce indică un interes ridicat pentru experiența cinematografică completă.

Asia și Europa susțin din plin filmul

Succesul internațional este unul solid, mai ales în China, unde filmul a debutat cu aproape 58 de milioane de dolari, peste cifrele filmului precedent. Piețele asiatice și europene confirmă încă o dată că universul Pandora are o tracțiune globală majoră.

Concluzia industriei: cursa abia începe

Chiar dacă debutul american nu a impresionat pe hârtie, specialiștii din industrie sunt de acord că „Avatar 3” are toate șansele să recupereze masiv în perioada sărbătorilor de iarnă. Pentru James Cameron, maratonul contează mai mult decât sprintul — iar istoria îi dă dreptate.