Se mai face sau nu sezonul 10 de la Insula Iubirii?! Șefii Antena 1 au luat deja decizia și nu mai există cale de întoarcere

Nici nu s-a terminat încă sezonul 9 al emisiunii fenomen Insula Iubirii, că oamenii își pun deja întrebări legate de apariția următorului. Emisiunea momentului a cucerit românii și a stârnit o avalanșă de emoții, suspans și controverse în rândul spectatorilor. Se mai face sau nu sezonul 10? Află în rândurile de mai jos!

Emisiunea Insula Iubirii de pe Antena 1 rămâne unul dintre cele mai urmărite show-uri din România, atrăgând atenția nu doar prin trădările pe bandă rulantă din cupluri, ci și prin controversele apărute în jurul participanților. Fanii emisiunii sunt nerăbdători să vadă marea finală și deja au o întrebare în minte: se va ține sau nu sezonul 10?

Sezon 10 Insula Iubirii: da sau nu?

Ei bine, fanii nu ar trebui să aibă motive de îngrijorare, asta pentru că emisiunea lor favorită nu se oprește aici. Insula Iubirii sezonul 10 se va ține, dovadă fiind chiar casting-ul de pe site-ul oficial al emisiunii care a fost deja deschis și este în căutare de noi concurenți dornici să își testeze relațiile, dar și de ispite capabile să distrugă povești de iubire. „Cel mai dur test al fidelității”, după cum îl numesc chiar cei de la Antena 1, va ține în continuare România în suspans și va oferi momente de senzație telespectatorilor într-un nou sezon.

Marea finală se apropie

CANCAN.RO v-a ținut la curent cu detalii picante din emisiune, încă dinainte de a fi difuzate pe post. Una dintre cele mai mari curiozități ale telespectatorilor în aceste momente este cu cine vor pleca acasă, în marea finală, Ella și Andrei. Ei bine, CANCAN.RO v-a dezvăluit deznodământul final al relației celor doi concurenți care ar fi trebui să aibă nunta în această lună, dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea de pe insulă. (Vezi AICI ce decizii au luat cei doi în marea finală).

