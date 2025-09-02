Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, scene intime în baie. Prima reacție a Ellei Vișan după ce a văzut imaginile: ”E total schimbat”

În ediția de luni seară, 1 septembrie 2025, de la Insula iubirii, Andrei Lemnaru și ispita Andrușca și-au dat frâu liber sentimentelor și au trecut relația lor la următorul nivel. Iubitul Ellei Vișan și-a dus favorita în baie, acolo unde au avut loc scene interzise minorilor.

În episodul 19 de la Insula iubirii, Andrei Lemnaru și ispita Andrușca și-au dat frâu liber sentimentelor și au făcut dragoste în baie. În ultimele zile petrecute pe insulă, cei doi s-au apropiat destul de mult, suficient cât să nu reziste prea mult în fața ”păcatului” – vezi AICI imagini.

Ce a spus Ella Vișan când a văzut imaginile cu Andrei Lemnaru și Andrușca

Tatonările au început în dormitorul lui Andrei, acolo unde au petrecut câteva momente în pat, s-au ”încins” bine de tot, iar mai apoi au decis să se retragă în baie, unde nu sunt camere de filmat.

La câteva ore distanță după ce Andrei Lemnaru și ispita lui favorită au făcut amor, Ellan Vișan a fost chemată la bonfire. Tânăra s-a aflat față în față cu femeie care i-a ”furat” iubitul, iar producătorii emisiunii i-au prezentat imaginile incendiare dintre partenerul ei și ispită. Nu foarte deranjată de ceea ce vede, dar nici prea relaxată, Ella Vișan a mărturisit că vede un Andrei schimbat, implicat, pasional și romantic, așa cum ea nu l-a cunoscut niciodată.

”Este un Andrei total schimbat! Face lucruri pe care cu mine nu le făcea. Nu dormim îmbrățișați, clar nu ne trezim îmbrățișați. Sunt vorbe pe care și mie mi le-a spus și mie cândva.Văd interes, văd implicare și, cu siguranță, sunt și sentimente. Andrei spune că noi nu suntem romantici, deși eu sunt un om foarte romantic. Și mie îmi place să dorm îmbrățișată, și mie îmi place să mă uit în ochii lui dacă și el s-ar uita în ochii mei și nu în telefon”, a declarat Ella Vișan la bonfire-ul cu ispita Andrușca.

În tot acest timp, Andrușca a privit imaginile cu zâmbetul pe buze și a declarat că este extrem de fericită alături de Andrei Lemnaru: ”Vorbim despre planurile de viitor, ne înțelegem foarte bine. Sunt foarte fericită alături de el. Să mă scuzați că râd tot timpul, dar nu o fac cu intenție rea. Chiar asta simt să fac”, a spus Andrușca în timpul bonfire-ului.

