CANCAN.RO are detalii EXPLOZIVE de la dream date-ul Ellei Vişan cu ispita Teo. A „recidivat” pentru a treia oară!

Ella Vișan de la Insula Iubirii nu se dezice! Dacă tot a comis-o o dată în baie, vrea să o facă lată până în ultimul moment. CANCAN.RO a aflat de câte ori se va mai iubi fosta parteneră a lui Andrei cu Teo! Aseară, telespectatorii au avut șansa de a vedea un nou motiv fierbinte între cei doi, tot în toaletă, așa cum ne-au obișnuit deja, dar asta nu e tot! Concurenta a mai călcat strâmb! De câte ori, citiți mai jos!

După ce la date-ul de 24 de ore l-a invitat pe Teo în toaletă, unde a întreținut relații intime cu el, neștiind că este filmată, Ella Vișan nu se dă deloc în spate! Ba dimpotrivă, am putea spune! În ciuda faptului că avea nuntă pusă cu Andrei în septembrie, blondina n-a mai ținut cont de absolut nimic și și-a dat frâu sentimentelor fără rușine și fără perdea!

Dream date-ul Ellei Vişan cu ispita Teo

A doua ”recidivă” a putut fi urmărită în episodul de aseară, când participanta Antenei 1 l-a invitat pe Teo în toaleta din camera sa. Pe motiv că nu se simte prea bine, tânăra a solicitat ajutorul ispitei care, bineînțeles, s-a conformat ca și prima dată. Din nou, ascunși de cameră, în baie, cei doi au avut parte de mai multe clipe de neuitat. 😆

Sursele CANCAN.RO spun că cele două momente din toaletă nu au fost unicele, însă! Dacă tot a călcat strâmb, Ella Vișan a vrut să o facă lată definitiv. Vorba aceea, rămasă fără nuntă, a vrut să profite la maximum de compania lui Teo care, pare-se, a cucerit-o peste măsură.

Cu nunta pusă în septembrie, Ella a ”recidivat” de trei ori

De parcă l-ar fi uitat de tot pe Andrei, bărbatul alături de care a stat trei ani și cu care se visa mireasă, tânăra s-a dăruit cu totul. Nu a mai ținut cont nici că este la televizor, nici că are inelul de logodnă pe deget, nici că o văd părinții de acasă. I s-au aprins călcâiele atâââât de rău după ”bombonel” încât a vrut să… îl guste iar! 😋

Și fix așa a făcut! La dream date, evident, Ella l-a ales pe Teo, alături de care a petrecut o ultimă zi de pomină în Thailanda. Fix înainte de a da nas în nas cu Andrei, la bonfire-ul final, blondina a decis că este momentul pentru o ultima escapadă alături de ispita care i-a dat lumea peste cap. N-a mai stat pe gânduri și i-a lansat o a treia invitație. Bineînțeles, tot în toaletă, locul lor de nebunii, spun sursele noastre.

Așa se face că Ella și-a făcut damblaua cu Teo pentru a treia oară, chiar și în ultimele 24 de ore ale lor petrecute pe tărâmul asiatic. Dovadă că îndrăgosteala a fost prea mare, rușinea a dispărut total. De trei ori chiar! 😋😋😋

