S-a aflat acum! Cum a reacționat Andrei Lemnaru după ce a văzut-o pe Ella Vișan cu ispita Teo

Una dintre cele mai discutate povești din acest sezon la Insula Iubirii este cea a Ellei Vișan și a lui Andrei Lemnaru, care au venit în emisiune hotărâți să își testeze relația cu doar câteva luni înainte de nuntă. Ceea ce părea un simplu test de iubire s-a transformat însă într-un adevărat șoc. Acum s-a aflat reacția fostului concurent, când a văzut toate imaginile cu logodnica sa alături de ispita masculină.

Ella a cedat tentației și s-a apropiat de ispita Teo, cu care a trăit momente intense. Punctul culminant a fost dream date-ul, unde cei doi au petrecut o noapte pasionată împreună, iar de atunci relația lor a devenit din ce în ce mai strânsă.

Între timp, Andrei Lemnaru a urmărit imaginile de pe insula băieților și nu și-a putut ascunde uimirea și dezamăgirea. Deși a preferat să fie cu zâmbetul pe buze, se putea observa durerea pe chipul său. Comportamentul logodnicei sale l-a lăsat fără cuvinte, iar reacția sa a fost categorică. Este hotărât să anuleze nunta planificată pentru 13 septembrie 2025. Urmează să aibă loc bonfire-ul final în care cei doi se vor întâlni, iar fanii sunt cu sufletul la gură în fața televizoarelor.

Cum a reacționat Andrei Lemnaru la imaginile cu Ella Vișan și Teo

Momentul adevărului a venit chiar în fața televizoarelor, atunci când Andrei Lemnaru a urmărit difuzarea imaginilor cu Ella și ispita Teo. Departe de insulă, dar conectat la fiecare detaliu, el a retrăit dezamăgirea alături de public. În mod surprinzător, nu a fost singur, ci în compania Nabei, una dintre ispitele feminine, iar atmosfera a devenit și mai apăsătoare.

Când pe ecran au apărut scenele romantice dintre Ella și Teo, reacția lui Andrei a fost explozivă. Vizibil afectat, a început să înjure și apoi a zâmbit, așa cum îi este stilul. „Să mă f*t pe voi”, a fost replica pe care a adresat-o fostul concurent de la Insula Iubirii.

Ce i-a ascuns Ella lui Andrei Lemnaru

Ella a povestit în timpul emisiunii că a mers la o clarvăzătoare și aceasta i-a oferit mai multe detalii despre logodnicul ei, Andrei Lemnaru. Concurentei i s-a spus că bărbatul ar avea legături dubioase și că nu va fi prezent în viața ei prea mult timp, astfel că o nici nunta nu va avea loc.

„M-am dus la o clarvăzătoare și 90% din ce mi-a spus s-a întâmplat. Am înregistrarea pe telefon, nu am putut să o mai ascult. Ce-a putut să îmi zică la Andrei… m-a panicat total! Îi trimiteam poze, una câte una, și nu îi spuneam cine e. (…) A zis: Tu cu omul acesta nu aveți nicio treabă unul cu celălalt. Mi-a zis că are legături dubioase. M-a întrebat cine este și i-am spus că este partenerul meu de viață. M-a întrebat dacă am planuri cu el și i-am spus că avem nunta în viitor. A zis: Îmi pare rău, dar nu văd nicio nuntă”, a mărturisit Ella.

