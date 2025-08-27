Acasă » Știri » Teo, la spital după ce a dormit cu Ella Vișan. Ce boală a luat ispita de la Insula Iubirii 2025

De: Anca Chihaie 27/08/2025 | 07:38
Teo, la spital după ce a dormit cu Ella Vișan. Ce boală a luat ispita de la Insula Iubirii 2025
Foto: captură video
Teo, momente critice la „Insula Iubirii”. După noaptea intensă cu Ella, a ajuns pe patul de spital. Ce ar fi pățit tânărul!

Sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” continuă să aducă răsturnări de situație neașteptate. Deși publicul s-a obișnuit cu flirturile, strategiile și tensiunile dintre concurenți și ispite, episodul difuzat pe 26 august a scos la iveală o situație medicală ce a schimbat cursul poveștii pentru unul dintre participanți. Teo Costache, unul dintre bărbații implicați intens în jocul tentațiilor, nu a mai mers alături de Ella Vișan la date-ul programat, ci a ajuns la spital.

Ce boală a luat ispita de la Insula Iubirii 2025

Înaintea acestui moment, seara de 25 august fusese una încărcată pentru Ella și ispita ei preferată. Cei doi au petrecut împreună într-un club de noapte. Atmosfera a fost plină de energie și de apropiere, chiar dacă nu au lipsit discuțiile aprinse și reproșurile dintre cei doi. Dincolo de eventualele tensiuni, atracția s-a dovedit a fi mai puternică. În culisele emisiunii, Ella și Teo au găsit resurse să își continue jocul seducției, reușind să petreacă împreună momente intime, ascunse de ochii celorlalți.

Planul pus la punct de Ella pentru a masca întâlnirea cu ispita ei a funcționat, iar cei doi au petrecut o noapte pasională, fapt ce a adăugat un nou capitol în povestea lor din show. Însă, la scurt timp după aceste clipe, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Starea de sănătate a lui Teo s-a deteriorat rapid, iar în episodul următor, difuzat pe 26 august, acesta nu a mai apărut în brațul Ellei la date, ci pe mâna medicilor.

Foto: captură video

Simptomele descrise de  greață, vărsături și o stare generală de rău – au indicat o toxiinfecție alimentară. Aceasta este o afecțiune cauzată de consumul de alimente sau apă contaminate cu bacterii, virusuri, paraziți ori substanțe chimice nocive. În funcție de gravitate, boala poate dura câteva ore sau zile, manifestându-se prin episoade acute de diaree și vărsături. În cazurile ușoare, pacienții se pot reface acasă prin odihnă și hidratare corespunzătoare, însă în situațiile mai complicate, precum cea prin care a trecut Teo, tratamentul de specialitate devine obligatoriu.

Toxiinfecția alimentară are mai multe cauze: de la virusuri și bacterii, până la toxine sau paraziți. Cel mai frecvent, problema apare după consumul unor alimente gătite necorespunzător ori păstrate în condiții improprii. În unele cazuri, afecțiunea poate genera complicații severe, ceea ce explică și de ce unii pacienți necesită îngrijiri medicale în spital, inclusiv rehidratare intravenoasă sau tratamente specifice.

Astfel, ziua de 26 august, care ar fi trebuit să continue firul poveștii romantice dintre Ella și ispita ei preferată, a devenit scena unui episod medical neașteptat. Teo nu a mai fost prezent la date-ul planificat, iar atenția s-a mutat brusc de la tensiunile și atracțiile emoționale la grija pentru sănătatea lui.

Ella Vișan, declarații neașteptate după scena intimă cu Teo din baie: ”Am spus că nu voi vorbi până la finalul emisiunii, dar…”

