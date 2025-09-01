Acasă » Exclusiv » CANCAN.RO a aflat cum pleacă Ella şi Andrei de pe Insulă! Au renunţat la nuntă şi… ULUITOR ce au decis pe ultima sută de metri! România va fi în stare de şoc!

CANCAN.RO a aflat cum pleacă Ella şi Andrei de pe Insulă! Au renunţat la nuntă şi… ULUITOR ce au decis pe ultima sută de metri! România va fi în stare de şoc!

01/09/2025 | 23:40

O nouă bombă la Insula Iubirii! CANCAN.RO vă dezvăluie cum pleacă Ella şi Andrei din Thailanda, după bonfire-ul final. Deşi aveau nunta pusă, tinerii s-au înşelat reciproc cu ispitele Teo şi Andruşca şi au renunţat la tot, după trei ani de relaţie! Aşadar, pleacă împreună, singuri sau cu noii parteneri?!

Ella şi Andrei reprezintă unul dintre cuplurile de bază ale sezonului nouă. După trei ani de relaţie şi cu nunta pusă în luna septembrie, ambii au călcat strâmb. Blondina a fost cea care a înşelat prima. După ce l-a văzut pe Teo, nu a mai fost cale de întors. L-a chemat în toaletă şi şi-a făcut de cap cu el, la televizor. De trei ori chiar, ultima date la dream date!

La polul opus, şi Andrei a cedat, într-un final! Fix pe ultima sută de metri, dezamăgit şi şocat de gesturile logodnicei sale, bărbatul s-a răzbunat alături de ispita Andruşca, fix înainte cu câteva ore de finalizarea filmărilor.

Toată România este curioasă ce se va alege de cuplul Ella-Andrei, cum pleacă după bonfire-ul final şi dacă se mai împacă sau nu când ajung înapoi acasă. Ei bine, CANCAN.RO are toate răspunsurile, ca de fiecare dată!

Momentul în care Ella Vișan îi dă înapoi ghirlanda lui Teo/ sursă foto: captură video

Cum pleacă Ella şi Andrei de pe Insulă

La bonfire-ul final, Andrei dă nas în nas cu Teo, iar Ella are parte de o confruntare alături de Andruşca, ispita care dezvăluie fără perdea că ea şi concurentul s-au iubit în toaletă chiar înainte cu câteva ore.

Deşi, iniţial, Andrei îl ameninţa pe Teo şi spunea că îl va face „mic” oricât de mare ar fi el, faţă în faţă, participantul îşi păstrează calmul şi nu devine agresiv, slavă Domnului! Aşadar, staţi liniştiţi, totul se desfăşoară fără violenţă fizică!

După confruntarea cu ispitele, Ella şi Andrei au ocazia să se revadă pentru prima dată după cele 21 de zile în care au stat separaţi, pe insule diferite.

Întrebaţi cum vor să plece, împreună, singuri sau cu ispitele, ambii răspund că vor să plece… cu ispitele! 😂 Aşadar, adio nuntă, adio relaţie, adio amintiri! Atât Ella, cât şi Andrei au decis că logodna lor nu mai are absolut niciun rost şi că totul a fost distrus pentru totdeauna după cele trei săptămâni petrecute în Asia.

Aşa se face că Ella spune că vrea să plece cu Teo, iar Andrei cu Andruşca! Şi fix aşa se întâmplă! Nu pentru mult timp însă, căci, surpriză sau nu, niciunul dintre cei doi concurenţi nu vor continua nimic afară cu ispitele care le-au destrămat cuplul. 😂

Rămâneţi cu ochii pe noi pentru a afla ce se petrece şi cu restul cuplurilor din Thailanda. Ca de obicei, CANCAN.RO ştie tot!

În noua noastră emisiune, CANCAN pe Insulă, care poate fi urmărită pe Youtube și Facebook în fiecare marți, miercuri și joi, de la ora 19:00, foștii concurenți și vechile ispite vin să comenteze noul sezon. Așadar, nu ratați cel mai recent episod de AICI.

Ella şi Andrei pleacă alături de câte o ispită! (SURSA: INSTAGRAM.COM)

