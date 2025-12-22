Acasă » Știri » Povestea de dragoste dintre Lucian Viziru și Tania Budi. Motivul pentru care au pus capăt relației într-un timp foarte scurt

De: Paul Hangerli 22/12/2025 | 23:10
Lucian Viziru și Tania Budi/foto: social media/arhivă cancan

Există fotografii care, privite înapoi, par să anunțe despărțiri mai clar decât orice comunicat oficial. Imaginea cu Lucian Viziru și Tania Budi, surprinsă la nunta fratelui lui Lucian cu Oana Mareș, e una dintre ele: o nuntă care s-a dovedit de rău augur pentru cuplu, căci la scurt timp după eveniment, cei doi aveau să-și spună adio.

Viziru, în negru total: nuntă sau repetiție generală?

Fotografia îi arată pe Tania și Lucian ieșind dintr-un spațiu elegant, cu buchetul în prim-plan și zâmbete de protocol. Contextul e festiv, dar atmosfera nu e chiar de poveste. Nunta fratelui lui Lucian trebuia să fie un moment de bucurie, însă, retrospectiv, a rămas în memoria mondenă drept ultima apariție „de cuplu” înainte de despărțire. Unii ar spune că nu e superstiție, ci pur și simplu coincidență; alții, că imaginea asta avea deja ceva premonitoriu.

Lucian Viziru a ales negrul din cap până-n picioare, de parcă ar fi confundat invitația la nuntă cu una la un parastas stilat. Cămașa, pantalonii și pantofii sunt într-o monocromie severă, iar ochelarii de vedere par puși strategic pentru a adăuga un aer „smart”, intelectual, ușor distant. Bonus de detaliu: ține buchetul de flori cu mâna stângă, ambalat generos în staniol – semn că florăresele nu se dezmint nici la evenimente de familie.
Buchetul în sine pare scos dintr-un episod de „balamuc floral”: mov intens, verde, alb și staniol nelipsit, toate înghesuite într-o compoziție care mai degrabă amețește decât impresionează.

Tania Budi, între draperie și coloană decorativă

De cealaltă parte, Tania Budi pare o coloană cu drapaj. Rochia verde, pastelată, cade amplu, cu un croi care amintește mai degrabă de perdelele unui living boem decât de o ținută de nuntă. Floarea mare, multicoloră, aplicată pe material, adaugă un accent care nu știe dacă vrea să fie artistic sau pur și simplu zgomotos.

Geanta, de o cu totul altă textură și culoare, nu ajută deloc: pare pusă acolo „ca nuca-n perete”, fără vreo legătură stilistică cu rochia. Iar în anumite cadre, blitzul creează o iluzie optică ce lasă impresia unei luciri metalice în spate — o măsea cu lucrare din argint sau doar reflexia luminii? Probabil a doua variantă, dar internetul adoră genul ăsta de detaliu.

A fost sau n-a fost relație?

Lucian Viziru Tania Budi, sursa- Can Can

Dincolo de imagine, povestea lor a fost mereu învăluită în semne de întrebare. Oficial, Tania și Lucian au apărut ca un cuplu, au pozat împreună și au lăsat impresia unei relații asumate. Neoficial, s-a vorbit intens că legătura ar fi fost mai degrabă una de imagine, menită să dea un boost afacerii pe care Lucian Viziru o lansase atunci: un sistem de vouchere de reduceri pentru litoral, inspirat din turismul occidental, promovat intens în cluburi și restaurante din Mamaia.

Aparițiile comune, fotografiile și declarațiile ar fi ajutat la vizibilitatea proiectului, iar Tania Budi, cu experiența ei mondenă și legăturile din zona clubbingului, era partenerul perfect de PR.

Despărțirea a venit relativ repede și, ca de obicei, explicațiile oficiale au lipsit. În schimb, au apărut zvonurile. Unele publicații au scris că diferențele de stil de viață ar fi fost decisive, vorbind inclusiv despre presupuse probleme ale Taniei cu alcoolul și despre firea ei petrecăreață — aspecte care nu au fost confirmate oficial și trebuie privite strict ca speculații de presă.

Cert e că relația s-a încheiat, afacerea și-a văzut de drum, iar fotografia de la nunta fratelui lui Lucian a rămas ca o capsulă a timpului: un moment în care totul părea „în regulă”, dar nimic nu era, de fapt, solid.

Privită azi, poza e mai mult decât o simplă apariție mondenă. E un colaj de semne: negru sever, draperii verzi, flori în staniol și zâmbete care nu spun chiar toată povestea. O relație care a fost, n-a fost sau a fost doar „pentru poză”, dar care, cu siguranță, a lăsat în urmă una dintre cele mai comentate imagini din arhiva mondenă a anilor 2000.

