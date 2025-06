Lucian Viziru s-a dezis total de Augustin! Cu ce l-a scos din minți fratele mai mic: ”Îmi era rușine când îl vedeam așa”

În cel mai recent interviu CANCAN EXLCUSIV, Lucian Viziru vorbește despre pierderea tatălui, despre relația cu soția și fiul, dar și despre ruptura dintre el și fratele mai mic. Deși împart aceeași pasiune pentru actorie, în viața personală, se pare că cei doi sunt destul de diferiți și rareori sunt pe aceeași lungime de undă. Acum, actorul din ”Inimă de Țigan” explică de ce s-au răcit lucrurile dintre el și Augustin și ce are să își reproșeze în această situație.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Lucian Viziru explică de ce s-a retras din lumea telenovelelor după ce a făcut furori alături de nume mari, precum Carmen Tănase, Gheorghe Dinică, Nicoleta Luciu, Florina Cercel, Gheorghe Visu, Dan Bordeianu, Adela Popescu. Acum, actorul din ”Lacrimi de iubire” și soția sa au produs propriul film, ”Norocoșii”, unde vor împărți platourile de filmare cu Denis Ștefan, Ionut Rusu, George Tănase, Andra Gogan și Toto Dumitrescu.

De asemenea, Lucian Viziru explică de ce el și fratele mai mic, Augustin, nu au o relație deloc apropiată și se văd atât de rar. Încă din copilărie, spune actorul, cei doi erau foarte diferiți, aveau preocupări și activități distincte și anturaje diametral opuse, aspecte care i-au făcut să se îndepărteze și mai mult odată cu trecerea anilor.

”El avea alt gen de prieteni, care nu era deloc pe gustul meu. Era cu băieți de cartier, eu eram cu tocilarii, cu sportivii, cu tenismenii, nu eram cu cei care dădeau cu pumnul, care aveau tupeu. Eu nu am fost atras de zona aceasta, dar am avut mereu sentimentul că trebuie să îl ajut, pentru că, la cum se comporta, nu dădea semne că se va îndrepta către o zonă ideală în viață. Tocmai de aceea, am încercat mai multe, să îi fac formație, să îl trimit apoi în Germania la un prieten, să dea ore de tenis, apoi, la a treia încercare, când l-am trimis la casting la telenovele, el s-a descurcat foarte bine și a făcut un super rol în Lacrimi de Iubire, interpretându-l pe Max”, a povestit Lucian Viziru.

”Îmi era rușine când îl vedeam așa”

În prezent, actorul recunoaște că a exagerat uneori cu privire la fratele mai mic. Lucian susține că, în adolescență, îi era uneori rușine cu Augustin, care se îmbrăca diferit și stătea în anturaje nepotrivite, motive pentru care încerca să îl îndepărteze pe acesta atunci când se aflau amândoi în public.

”Îmi reproșez că nu sunt un om extraordinar, el e mult mai sufletist decât mine. Puteam să fiu mult mai protector și uneori i-am făcut viața mult mai grea decât era cazul. Hai să îți dau un exemplu! El umbla în trening, ceea ce eu uram. Când intra într-un fast-food din București în trening, mi se făcea rău! Nu știam cum să fac să scap de el, să plece de acolo, îmi era rușine când îl vedeam așa. Faptul că nu am lăsat rușinea, dar așa am fost noi crescuți, asta îmi reproșez. Putea să vină și în pielea goală, pentru că era frate-miu. În condițiile alea, poate nici el nu ar mai fi avut nevoie de băieții cu care umbla. Noi așa am fost crescuți, că e rușine… Tot timpul trebuia să fie perfect că, dacă nu, era o mare problemă”, a explicat actorul din ”Inimă de Țigan”.

