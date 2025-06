Scandalul de la PRO TV care l-a scos pe Lucian Viziru din telenovele: „Nu îmi pare rău”. Ce s-a întâmplat în culise, după ”Inimă de Țigan” și ”Lacrimi de iubire”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Lucian Viziru vorbește despre noul film produs de el și de soția sa, ”Norocoșii”, despre relația cu Augustin, creșterea și educația fiului său și motivele întoarcerii din Germania. În plus, actorul explică, fără perdea, de ce a renunțat să mai apară în telenovelele românești, după ce a făcut furori alături de cele mai mari nume din domeniu, precum: Carmen Tănase, Gheorghe Dinică, Nicoleta Luciu sau Gheorghe Visu.

Lucian Viziru și familia lui s-au reîntors din Germania în urmă cu aproape trei ani, iar acum au produs împreună un film, ”Norocoșii”, unde actorul, fiul și soția sa joacă alături de Denis Ștefan, Ionuț Rusu, George Tănase, Andra Gogan și mulți alții.

Scandalul de la PRO TV care l-a scos pe Lucian Viziru din telenovele

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Lucian Viziru explică de ce a renunțat la telenovelele românești și a ales să înceapă o nouă viață, departe de țara natală. Deși a făcut ravagii în ”Lacrimi de iubire”, ”Iubire ca în filme” și ”Inimă de Țigan”, alături de nume sonore precum Gheorghe Dinică, Nicoleta Luciu, Gheorghe Visu, Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină și Carmen Tănase, actorul s-a făcut nevăzut de pe micile ecrane.

”Nu pot să spun că am plecat pe ușa din dos, dar nici departe nu am fost!”

Chiar și așa, această perioadă înfloritoare s-a terminat relativ repede pentru actor. Subit, fratele lui Augustin a dispărut din telenovele, fără prea multe explicații. Acum, la aproape două decenii distanță, Lucian Viziru explică de ce a fost exclus din proiectele care au urmat și cum toate ușile care odinioară i se deschideau în față s-au închis la fel de rapid.

”Eu trebuia să mai joc în serialul Aniela, când am plecat. Nu ne-am înțeles din punct de vedere financiar și mna, în momentul în care am plecat, nu pot să spun că am plecat pe ușa din dos, dar nici departe nu am fost! S-au supărat pe mine, pentru că nu le-am zis din timp. Ce să vă zic?! V-am zis ce am avut de zis și cu asta basta! Nu, nu îmi pare rău, pentru că, la fel ca în Germania, ar fi fost o plafonare pentru mine! La cât am muncit la filmul pe care l-am produs acum, nu se compară nici cu 10 ani de facultate. A fost o experiență extraordinară!”

”Telenovelele nu au fost niciodată dragostea mea cea mare, dar, odată ajuns acolo, îmi plăcea să trec pe la casierie să iau plicul o dată pe săptămână. Din punct de vedere financiar, era bine atunci. Mi se deschideau mai multe uși, aveam alte proiecte, reclame. Era bine!”, a explicat Lucian Viziru.

În plus, tot în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, actorul vorbește despre ruptura dintre el și fratele Augustin, despre educația și creșterea fiului adolescent, dar și despre decesul tatălui. Ce nu i-a iertat propriului părinte, dar și ce își reproșează lui însuși după ce acesta s-a stins din viață, doar AICI.

