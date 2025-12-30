Scrisoarea către Moș Crăciun, care emoționează orice suflet, publicată de Monica Bîrlădeanu: ”Doamne, îmi doresc să vină mami”

Monica Bîrlădeanu a rămas impresionată de trăirile unei fetițe și a făcut publică scrisoarea pe care aceasta i-a trimis-o Moșului. Anastasia se roagă la Dumnezeu să o aducă acasă pe cea care i-a dat viață, pentru că dorul e cumplit.

Cu litere tremurânde, Anastasia și-a așternut pe hârtie toată suferința. Micuța are o singură dorință, își vrea mama acasă.

„Doamne, îmi doresc să vină mami acasă din Irlanda, că eu nu mai pot de dorul ei. Te rog, Doamne, crede-mă! O iubesc pe mama mea. Te rog, Doamne!”, a scris Anastasia în scrisoare.

Monica Bîrlădeanu a luptat ca să răzbată în viață

Monica Bîrlădeanu are la rândul ei o poveste impresionantă de viață. Vedeta și-a povestit suferințele trecute în urmă cu câțiva ani în urmă, în cadrul campaniei “Rătăcit în sine. Depresia, boala mileniului”, inițiată de Știrile Pro TV. Vedeta a locuit cu familia ei într-un apartament cu două camere dintr-un cartier sărac din Iași. Tatăl său era de profesie inginer chimist, iar mama sa educatoare.

„Gândeşte-te că cea mai mare achiziţie pe care familia mea a făcut-o a fost un covor persan. În cartier la mine era un semn de prestigiu, de statut social. Dacă erai familie cu covor persan însemnai ceva, erai pe hartă”, povestea Monica Bîrlădeanu.

Cum și-a pierdut Monica Bîrlădeanu tatăl

Curând, totul avea să se schimbe, iar viața lor idilică să devină un coșmar. După venirea pe lume a fratelui său, Petru, mama vedetei a stat mai mult cu el în spital.

Acela a fost momentul în care tatăl său s-a refugiat în alcool și a devenit violent cu cei apropiați. Ce a trăit vedeta atunci e astăzi greu de povestit în cuvinte.

„Zgomotele înfundate, ştii cum e când loveşti un corp şi corpul ăla se loveşte de altceva, dar e un perete şi e o bufnitură. Loviturile în corp sună într-un anume fel. Simțeam teroare. Mai mare teroare era când după un episod din asta nu mai zicea niciunul nimic şi atunci îmi era frică să deschid uşa”, și-a amintit ea.

Într-un final, părinții au divorțat. Actrița își vedea părintele tot mai rar. La un moment dat, acesta și-a pus capăt zilelor.

Foto: Facebook

Citește și: Monica Bîrlădeanu, schimbări majore după nunta cu Valeriu Gheorghiță. La ce a renunțat actrița

Citește și: Ce face Monica Bârlădeanu atunci când e bosumflată: ”Sunt nevoită să bag mâna în …”