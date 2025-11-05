Acasă » Știri » Monica Bîrlădeanu, schimbări majore după nunta cu Valeriu Gheorghiță. La ce a renunțat actrița

Monica Bîrlădeanu, schimbări majore după nunta cu Valeriu Gheorghiță. La ce a renunțat actrița

De: Andreea Stăncescu 05/11/2025 | 12:43
Monica Bîrlădeanu, schimbări majore după nunta cu Valeriu Gheorghiță. La ce a renunțat actrița
Ce schimbări a făcut Monica Bîrlădeanu după nuntă / Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Monica Bîrlădeanu a fost mereu apreciată pentru disciplina și felul impecabil în care arată, însă actrița nu a ascuns niciodată faptul că în spatele imaginii sale se află foarte multă grijă și atenție pentru stilul de viață. De când s-a căsătorit cu medicul Valeriu Gheorghiță, a făcut câteva schimbări importante în rutina sa zilnică, adaptându-se la o viață de familie.

Monica Bîrlădeanu continuă să acorde o atenție deosebită stilului ei de viață, mai ales după căsătoria cu medicul Valeriu Gheorghiță. Actrița, cunoscută pentru faptul că își menține cu strictețe rutina de îngrijire, a dezvăluit că a făcut chiar și ajustări în privința temperaturii din dormitor, considerând somnul un element esențial pentru felul în care arată și se simte.

Actrița a mărturisit că obișnuia să doarmă la 17 grade Celsius, o temperatură scăzută despre care spune că ajută corpul să se odihnească și să se recupereze mai bine. De când locuiește cu familia, a urcat termostatul la 19 grade, pentru a face un compromis, însă rămâne fermă în convingerea că aerul rece contribuie la un somn de calitate și la diminuarea inflamațiilor. Actrița spune că, atunci când doarme în încăperi prea calde, se trezește umflată și obosită, motiv pentru care recomandă oricui să încerce această metodă.

„Dorm. Vreo șapte ore pe noapte. Încerc. Da, dorm pe 17 grade și încurajez pe toată lumea să facă asta. Bine, hai acum nu mai dorm chiar așa. Am ajuns la 19 grade, că trebuie să fie un compromis acolo când ai familie mai mare, dar mi se pare că se odihnește corpul foarte bine, se conservă, adică nu știu. Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine în căldură. Nu știu cine poate să facă asta”, a povestit Monica Bîrlădeanu în cadrul unei emisiuni TV.

Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică pentru mii de turiști
Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică...
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig...
Sursa foto: Social media

La ce alimente a renunțat Monica Bîrlădeanu

Monica Bârlădeanu a dezvăluit că menținerea siluetei sale după vârsta de 40 de ani presupune disciplină și efort constant. Actrița a explicat că a renunțat complet la pâinea albă și la zahăr, considerând aceste alimente dăunătoare corpului său.

În schimb, ea optează pentru alternative sănătoase, cum ar fi lipiile fără gluten și bogate în proteine. Deși recunoaște că uneori mai face mici excepții, Monica subliniază că evitarea făinii și a zahărului o ajută să își mențină forma fizică dorită, explicând că atunci când consumă făină observă că corpul ei devine mai „pufos”.

„După 40 de ani, este vorba de efort, de vigilență. Nu o să vă mint, nu o să vin să vă spun că nu fac absolut nimic și că așa arăt eu genetic. Nu, oameni buni. Facem eforturi: nu mâncăm pâine albă, nu mâncăm zahăr (deși astăzi am mâncat puțin). Pâine nu consum deloc. Există niște lipii fără gluten, care sunt proteice și sunt ok. Humusul îl consum destul de greu fără pâine. Gluten deloc și nici zahăr. Făina și zahărul sunt foarte periculoase pentru corpurile noastre, al meu în speță. Când consum făină am constatat că mă pufoșesc”, mărturisește Monica Bârlădeanu, pentru Click!

CITEȘTE ȘI: Alimentul la care a renunțat Monica Bîrlădeanu. Arată impecabil la 46 de ani

Monica Bîrlădeanu și-a pus pe tavă…posteriorul! A încercat să o „regleze”, dar… Poziție de yoga în mijlocul străzii!

Tags:
Iți recomandăm
Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să trec! Îmi vine să intru în pământ”
Știri
Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să…
Cine este singura persoană care știe unde este Emil Gânj, criminalul din Mureș. Nu este obligat să dezvăluie
Știri
Cine este singura persoană care știe unde este Emil Gânj, criminalul din Mureș. Nu este obligat să dezvăluie
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
Gandul.ro
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze indecente alături de o angajată: „Poze trucate”
Adevarul
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze...
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
Digi24
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit...
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un...
Parteneri
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a anunțat că își vinde activele din străinătate
Digi 24
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Digi24
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să ai pentru acest joc
go4it.ro
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să...
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
Gandul.ro
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să trec! ...
Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să trec! Îmi vine să intru în pământ”
Doliu pentru Prințul William și Kate Middleton! A murit după ce a căzut de la o înălțime de 30 ...
Doliu pentru Prințul William și Kate Middleton! A murit după ce a căzut de la o înălțime de 30 de metri
Cine este singura persoană care știe unde este Emil Gânj, criminalul din Mureș. Nu este obligat să ...
Cine este singura persoană care știe unde este Emil Gânj, criminalul din Mureș. Nu este obligat să dezvăluie
Cum a fost păcălită o americancă de un român, timp de trei ani. Suma colosală pe care i-a trimis-o
Cum a fost păcălită o americancă de un român, timp de trei ani. Suma colosală pe care i-a trimis-o
Ea este tânăra ucisă de iubit pentru că nu a vrut să renunțe la sarcină. Ce pedeapsă a primit ...
Ea este tânăra ucisă de iubit pentru că nu a vrut să renunțe la sarcină. Ce pedeapsă a primit bărbatul
(P) Câte meciuri poți analiza când pariezi fără să-ți pierzi concentrarea?
(P) Câte meciuri poți analiza când pariezi fără să-ți pierzi concentrarea?
Vezi toate știrile
×