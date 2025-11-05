Monica Bîrlădeanu, schimbări majore după nunta cu Valeriu Gheorghiță. La ce a renunțat actrița

Monica Bîrlădeanu a fost mereu apreciată pentru disciplina și felul impecabil în care arată, însă actrița nu a ascuns niciodată faptul că în spatele imaginii sale se află foarte multă grijă și atenție pentru stilul de viață. De când s-a căsătorit cu medicul Valeriu Gheorghiță, a făcut câteva schimbări importante în rutina sa zilnică, adaptându-se la o viață de familie.

Monica Bîrlădeanu continuă să acorde o atenție deosebită stilului ei de viață, mai ales după căsătoria cu medicul Valeriu Gheorghiță. Actrița, cunoscută pentru faptul că își menține cu strictețe rutina de îngrijire, a dezvăluit că a făcut chiar și ajustări în privința temperaturii din dormitor, considerând somnul un element esențial pentru felul în care arată și se simte.

Actrița a mărturisit că obișnuia să doarmă la 17 grade Celsius, o temperatură scăzută despre care spune că ajută corpul să se odihnească și să se recupereze mai bine. De când locuiește cu familia, a urcat termostatul la 19 grade, pentru a face un compromis, însă rămâne fermă în convingerea că aerul rece contribuie la un somn de calitate și la diminuarea inflamațiilor. Actrița spune că, atunci când doarme în încăperi prea calde, se trezește umflată și obosită, motiv pentru care recomandă oricui să încerce această metodă.

„Dorm. Vreo șapte ore pe noapte. Încerc. Da, dorm pe 17 grade și încurajez pe toată lumea să facă asta. Bine, hai acum nu mai dorm chiar așa. Am ajuns la 19 grade, că trebuie să fie un compromis acolo când ai familie mai mare, dar mi se pare că se odihnește corpul foarte bine, se conservă, adică nu știu. Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine în căldură. Nu știu cine poate să facă asta”, a povestit Monica Bîrlădeanu în cadrul unei emisiuni TV.

La ce alimente a renunțat Monica Bîrlădeanu

Monica Bârlădeanu a dezvăluit că menținerea siluetei sale după vârsta de 40 de ani presupune disciplină și efort constant. Actrița a explicat că a renunțat complet la pâinea albă și la zahăr, considerând aceste alimente dăunătoare corpului său.

În schimb, ea optează pentru alternative sănătoase, cum ar fi lipiile fără gluten și bogate în proteine. Deși recunoaște că uneori mai face mici excepții, Monica subliniază că evitarea făinii și a zahărului o ajută să își mențină forma fizică dorită, explicând că atunci când consumă făină observă că corpul ei devine mai „pufos”.

„După 40 de ani, este vorba de efort, de vigilență. Nu o să vă mint, nu o să vin să vă spun că nu fac absolut nimic și că așa arăt eu genetic. Nu, oameni buni. Facem eforturi: nu mâncăm pâine albă, nu mâncăm zahăr (deși astăzi am mâncat puțin). Pâine nu consum deloc. Există niște lipii fără gluten, care sunt proteice și sunt ok. Humusul îl consum destul de greu fără pâine. Gluten deloc și nici zahăr. Făina și zahărul sunt foarte periculoase pentru corpurile noastre, al meu în speță. Când consum făină am constatat că mă pufoșesc”, mărturisește Monica Bârlădeanu, pentru Click!

