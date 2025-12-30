Acasă » Exclusiv » Cum va fi 2026, în funcție de cifra destinului? Adina și Oana Timofte, previziuni complete: ei sunt norocoșii anului

Cum va fi 2026, în funcție de cifra destinului? Adina și Oana Timofte, previziuni complete: ei sunt norocoșii anului

De: Loriana Dasoveanu 30/12/2025 | 12:02

Anul 2026 este un an de schimbări la nivel profund, ne spun astrologii și numerologii. Dar cum să știi la ce să te aștepți? Simplu: În funcție de cifra destinului. Celebrele numeroloage Adina și Oana Timofte au dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO la ce să se aștepte fiecare în anul 2026 în funcție de cifra destinului. Ne-au dezvăluit cum se calculează această cifră, dar și care sunt numerele maestre. Cine va avea parte de o ascensiune publică, cine se mută, dar și cine își găsește iubirea vieții, aflați în rândurile următoare.

Un rol esențial în interpretarea anului 2026 îl are anul personal, calculat în funcție de data de naștere. Acesta se obține prin adunarea tuturor cifrelor din data nașterii, până când rezultatul este o singură cifră. Spre exemplu, cine este născut pe 19.08.1994 , va aduna toate cifrele și va obține rezultatul. 1+9+0+8+1+9+9+4= 41= 4+1=5.

Anul 2026 este prielnic pentru a îți găsi iubirea, a te muta sau a schimba jobul

Iată ce au dezvăluit Adina și Oana Timofte special pentru CANCAN.RO că ne așteaptă în funcție de cifra de destin.

  • Pentru cei cu destinul numărul 1, 2026 îți aduce testul răbdării.  În perioada iunie-iulie vei fi susținut de către o persoană, o femeie, în mod special, cu vibrația 2 sau 6.
  • Pentru cei cu destinul numărul 2, atenție, voi care stați mai mult în spate, să știți că în 2026 poți avea parte de o ascensiune publică bruscă, așa deodată. Noroc între 3 martie și 3 aprilie.
  • Destinul numărul 3 trebuie să știe că anul 2026 vine cu muncă, te pune la muncă.  Te poți muta, poți achiziționa imobile, dar atenție la sănătate. Vine luna aprilie cu un test acolo, să vedem dacă îl vei trece.
  • Și destinul numărul 4, la fel, iubiri karmice în perioada iunie-august,  iar în perioada iulie-august, teste bruște în domeniul banilor. Atenție ce faci!
  • Destinul numărul 5, 2026 îți aduce iubirea vieții tale, îți aduce un nou început fabulos în iubire, mai ales în lunile mai și sau septembrie. În schimb, grijă la dependențele emoționale.
  • Destinul cu numărul 6, la tine este vorba despre familie, ies acolo anumite adevăruri, anumite secrete, dar îți cer ceva, fii atent la sănătate în perioada, în luna septembrie și în luna aprilie.
  • Pentru cei cu destinul numărul 7, 2026 vine cu un palier extraordinar de benefi pentru voi în carieră. Vârf profesional între lunile iunie și septembrie. Profită de acest lucru! Iar în luna noiembrie, să știi că o persoană cu vibrația 2 sau 8 îți poate schimba destinul.
  • Pentru cei cu destinul numărul 8, o să mai primiți bani dintr-o sursă de bani, dar se va încheia acea sursă de bani pe undeva pe la mijlocul anului, iar în decembrie se va încheia în o perioadă karmică de vreo 9 ani. Vine eliberarea!
  • Pentru cei cu destinul numărul 9 vor fi începuturi, respiri altfel în 2026, îndrăznește, în luna aprilie vei avea o eliberare și vei trece peste un hop, iar în luna noiembrie, să știi că e un noroc acolo divin, așa că nu-l rata. 
Gemenele Timofte ne dezvăluie la ce să fim atenți în funcție de cifra destinului
Gemenele Timofte ne dezvăluie la ce să fim atenți în funcție de cifra destinului

Ce sfat primesc numerele maestre: „Află-ți talentul! Visul din sertar se va îndeplini”

Numeroloagele Adina și Oana Timofte atrag atenția că, dincolo de cifrele de destin de la 1 la 9, există și numerele maestre, considerate cifre cu o vibrație mult mai puternică și cu un potențial aparte. Acestea sunt 11, 22 și 33 și nu se reduc la o singură cifră, tocmai pentru că energia lor este una specială.

  • Pentru cei cu numărul de destin 11, apar iubirile predestinate și bruște, așa că fii atent cel cu destinul 11 dacă vrei să îți întâlnești sortitul 2026 și atenție că la voi se activează darurile ascunse, tu le știi? Știi care ți este talentul? Dacă nu, află! 
  • Pentru 22, un mare vis al tău, pe care îl ții acolo în sertăraș, se poate concretiza în 2026, ai grijă la surmeneală și la oboseală, nu ignora simptomele.
  • Pentru destin 33, la voi este vorba despre iubiri karmice predestinate și despre câte planuri vi se pot manifesta prin iubire și prin acțiune. Sprijină pe celălalt, nu te sacrifica 33!

CITEȘTE ȘI: Numerologia anului 2026 este bulversantă total. Se anunță o schimbare majoră, de care sigur nu ești pregătit

ACCESEAZĂ ȘI: Cifra cuplului îți spune totul despre relația cu partenerul. Cum o calculezi și cum o interpretezi

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
TOP 10 vedete așa cum nu le vezi pe Instagram. Ramona Olaru, Irisha sau Erika Isac și-au arătat adevărata față
Exclusiv
TOP 10 vedete așa cum nu le vezi pe Instagram. Ramona Olaru, Irisha sau Erika Isac și-au arătat…
Alexandru Ciucu a dat iama în magazinul de cosmetice. Strategia e clară: a mers „la sigur” cu Chanel
Exclusiv
Alexandru Ciucu a dat iama în magazinul de cosmetice. Strategia e clară: a mers „la sigur” cu Chanel
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
Mediafax
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două...
Călin Georgescu, către Nicuşor Dan! „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat independent”
Gandul.ro
Călin Georgescu, către Nicuşor Dan! „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat...
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din...
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
Digi24
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor...
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Mediafax
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și...
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Călin Georgescu, către Nicuşor Dan! „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat independent”
Gandul.ro
Călin Georgescu, către Nicuşor Dan! „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat independent”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Grav accident de circulație în București! O femeie a fost lovită pe trotuar
Grav accident de circulație în București! O femeie a fost lovită pe trotuar
Cea mai infidelă zodie din horoscop! Te va înșela în 2026 fără să stea pe gânduri
Cea mai infidelă zodie din horoscop! Te va înșela în 2026 fără să stea pe gânduri
Ramona Olaru a acceptat să fie prietena cu beneficii a unui bărbat! Dezvăluiri fără perdea
Ramona Olaru a acceptat să fie prietena cu beneficii a unui bărbat! Dezvăluiri fără perdea
Alertele de vreme severă au fost prelungite! Mare atenție, români: nu ieșiți din case
Alertele de vreme severă au fost prelungite! Mare atenție, români: nu ieșiți din case
Gigi Becali, mutare surpriză la sfârșit de an. Patronul FCSB i-a cerut iertare lui Nicușor Dan
Gigi Becali, mutare surpriză la sfârșit de an. Patronul FCSB i-a cerut iertare lui Nicușor Dan
Ei sunt frații care au murit în a treia zi de Crăciun, după ce gheața s-a rupt sub ei. Andreea și ...
Ei sunt frații care au murit în a treia zi de Crăciun, după ce gheața s-a rupt sub ei. Andreea și Cosmin erau crescuți de tată
Vezi toate știrile
×