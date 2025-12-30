Panică într-un centru comercial din Sibiu! 17 persoane au fost evacuate de urgență

Marți, 30 decembrie, un centru comercial din municipiul Sibiu a fost evacuat preventiv în urma unui incident care putea pune în pericol siguranța vizitatorilor și a angajaților. Cauza intervenției a fost identificată ca fiind o fisură la instalația frigorifică a clădirii, fenomen care a generat un risc deosebit de grav, necesitând măsuri imediate pentru protecția persoanelor aflate în incintă.

Incidentul a fost semnalat în cursul zilei pe strada Lector, iar autoritățile locale și echipele specializate s-au mobilizat rapid pentru a limita orice pericol. Zona a fost izolată, iar traficul pietonal și auto din proximitatea centrului comercial a fost restricționat temporar. Pompierii și echipajele de urgență s-au deplasat la fața locului pentru a asigura siguranța tuturor și pentru a preveni eventuale accidente suplimentare cauzate de scurgerea sau scăderea presiunii în sistemul frigorific.

Panică într-un centru comercial din Sibiu

În urma evaluării rapide, s-a dispus evacuarea preventivă a persoanelor aflate în interior. În total, 17 persoane au părăsit centrul comercial fără a înregistra victime sau răniți. Această măsură a fost adoptată ca o precauție, având în vedere riscurile asociate cu defectarea instalațiilor frigorifice, care pot provoca scurgeri de gaze sau alte evenimente cu potențial periculos.

”Pompierii sibieni intervin de urgență pe strada Lector din municipiul Sibiu cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, pentru a asigura măsurile de prevenire și gestionare a posibilelor situații de urgență, ca urmare a unei fisuri la instalația frigorifică dintr-un centru comercial Au fost evacuate preventiv 17 persoane. Din fericire nu au fost înregistrate victime”, a declarat Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Echipamentele implicate în intervenție au inclus autospeciale de stingere și echipaje SMURD, pregătite să intervină imediat în caz de necesitate. Intervenția promptă a autorităților a fost esențială pentru limitarea riscurilor și pentru menținerea ordinii în zonă. În paralel, personalul tehnic al centrului comercial a început verificările sistemului frigorific și evaluarea pagubelor pentru a identifica cauzele fisurii și pentru a preveni incidente similare în viitor.

