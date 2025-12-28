Acasă » Știri » Cu cât au ajuns să se vândă un borcan cu gogoșari și unul cu castraveți murați, în supermarketurile Kaufland din România

Cu cât au ajuns să se vândă un borcan cu gogoșari și unul cu castraveți murați, în supermarketurile Kaufland din România

De: David Ioan 28/12/2025 | 12:02
Cu cât au ajuns să se vândă un borcan cu gogoșari și unul cu castraveți murați, în supermarketurile Kaufland din România
Cu cât au ajuns să se vândă un borcan cu gogoșari și unul cu castraveți murați, în supermarketurile Kaufland din România

Murăturile rămân unele dintre cele mai căutate produse în sezonul rece, iar supermarketurile din România afișează în această perioadă prețuri tot mai variate pentru borcanele de gogoșari și castraveți murați.

În Kaufland, unul dintre cele mai frecventate lanțuri de retail, diferențele dintre branduri și tipurile de murături sunt vizibile atât la raft, cât și în preferințele cumpărătorilor.

Cât costă un borcan de gogoşari

Interesul pentru aceste produse crește constant, mai ales în lunile de toamnă și iarnă, când românii caută garnituri tradiționale pentru mesele de zi cu zi.

Unul dintre produsele populare este borcanul de gogoșari în oțet marca Defne, comercializat în varianta de 720 ml. Prețul afișat la raft este de 12,99 lei, ceea ce îl plasează într-o zonă accesibilă pentru majoritatea cumpărătorilor.

Produsul conține gogoșari copți, decojiți și tăiați în sferturi, conservați într-o soluție de oțet care păstrează gustul dulce-acrișor specific. Prețul pe kilogram ajunge la 43,30 lei, un nivel considerat rezonabil pentru un produs importat, apreciat pentru textura sa fermă și aroma echilibrată.

Brandul Defne este cunoscut pentru gama sa variată de murături, fiind prezent de ani buni pe piața românească.

Cât costă un borcan de castraveţi muraţi

La categoria castraveților murați, Kaufland afișează un preț mai ridicat pentru borcanele de 720 ml marca Kühne.

Acestea costă 17,09 lei, iar prețul pe kilogram este de 47,48 lei. Castraveții sunt feliați și conservați în saramură cu mărar, oferind un gust intens, specific murăturilor de inspirație germană.

Kühne este un brand cu tradiție, recunoscut pentru standardele ridicate de producție, iar acest lucru se reflectă în poziționarea de preț. Produsele sale sunt preferate de consumatorii care caută o aromă mai puternică și o consistență uniformă.

CITEŞTE ŞI: Cât costă traiul pentru o lună în Spania. O româncă a făcut calculul pentru noiembrie 2025

E necesar să încălzești motorul iarna, înainte să pleci? Ce recomandă specialiștii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil
Știri
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați
Știri
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500…
24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale de 120 km / h
Mediafax
24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a caracterizat pe șeful de stat, după ce i-a cerut scuze personal. „Nimic nu știe, habar n-are”
Adevarul
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Un incident apare din ce în ce mai des în avioanele de pasageri. Ce fac unii călători și cum reacționează personalul
Mediafax
Un incident apare din ce în ce mai des în avioanele de pasageri....
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
Digi24
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea...
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Artista care scrie hituri pentru industria din România, adevărul crud din spatele succesului: “Mi-au ...
Artista care scrie hituri pentru industria din România, adevărul crud din spatele succesului: “Mi-au luat strălucirea”
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” ...
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați
Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în ...
Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în vacanță: „Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba”
România, înghițită de viscol! Cod roșu în 11 județe unde va ninge năprasnic. Vortexul polar a ...
România, înghițită de viscol! Cod roșu în 11 județe unde va ninge năprasnic. Vortexul polar a fost puternic perturbat în stratosferă
Raluka, la datorie până în ultima clipă: “Intru în noul an exact așa cum îmi place”
Raluka, la datorie până în ultima clipă: “Intru în noul an exact așa cum îmi place”
Vezi toate știrile
×