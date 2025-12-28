Cu cât au ajuns să se vândă un borcan cu gogoșari și unul cu castraveți murați, în supermarketurile Kaufland din România

Murăturile rămân unele dintre cele mai căutate produse în sezonul rece, iar supermarketurile din România afișează în această perioadă prețuri tot mai variate pentru borcanele de gogoșari și castraveți murați.

În Kaufland, unul dintre cele mai frecventate lanțuri de retail, diferențele dintre branduri și tipurile de murături sunt vizibile atât la raft, cât și în preferințele cumpărătorilor.

Cât costă un borcan de gogoşari

Interesul pentru aceste produse crește constant, mai ales în lunile de toamnă și iarnă, când românii caută garnituri tradiționale pentru mesele de zi cu zi.

Unul dintre produsele populare este borcanul de gogoșari în oțet marca Defne, comercializat în varianta de 720 ml. Prețul afișat la raft este de 12,99 lei, ceea ce îl plasează într-o zonă accesibilă pentru majoritatea cumpărătorilor.

Produsul conține gogoșari copți, decojiți și tăiați în sferturi, conservați într-o soluție de oțet care păstrează gustul dulce-acrișor specific. Prețul pe kilogram ajunge la 43,30 lei, un nivel considerat rezonabil pentru un produs importat, apreciat pentru textura sa fermă și aroma echilibrată.

Brandul Defne este cunoscut pentru gama sa variată de murături, fiind prezent de ani buni pe piața românească.

Cât costă un borcan de castraveţi muraţi

La categoria castraveților murați, Kaufland afișează un preț mai ridicat pentru borcanele de 720 ml marca Kühne.

Acestea costă 17,09 lei, iar prețul pe kilogram este de 47,48 lei. Castraveții sunt feliați și conservați în saramură cu mărar, oferind un gust intens, specific murăturilor de inspirație germană.

Kühne este un brand cu tradiție, recunoscut pentru standardele ridicate de producție, iar acest lucru se reflectă în poziționarea de preț. Produsele sale sunt preferate de consumatorii care caută o aromă mai puternică și o consistență uniformă.

