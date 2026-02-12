Acasă » Știri » Scărlătescu se războiește cu familia pentru avere, iar Cătălin Cazacu face dezvăluirea: ”Pot să garantez!”

Scărlătescu se războiește cu familia pentru avere, iar Cătălin Cazacu face dezvăluirea: "Pot să garantez!"

De: Simona Vlad 12/02/2026 | 22:40
Cătălin Cazacu îi spală imaginea lui Scărlătescu! Prezent la emisiunea lui Dan Capatos, Cazacu i-a luat apărarea lui  Cătălin Scărlătescu în fața vărului Ilie Tudose. Discuția a vizat în special o presupusă moștenire și o casă despre care a vorbit vărul bucătarului. Cazacu a ținut să explice că multe dintre acuzațiile apărute nu au nicio legătură cu realitatea și că Scărlătescu s-a implicat în problemele familiei sale.

Cazacu a explicat că terenul și casa au ajuns la primărie fără vinovăția lui Scărlătescu. Cazacu a vorbit și despre momentul morții unchiului lui Cătălin Scărlătescu. Vezi emisiunea integrală aici!

„În perioada aceea l-am văzut pe Cătălin, știu sigur că a fost cel care s-a ocupat de înmormântare în totalitate, adică s-a ocupat de tot, ceea ce cred că spune multe. Tot ce știu eu din această poveste, că această casă despre care dânsul vorbește este la primărie sau nu există. Nu este în proprietatea lui Cătălin, asta pot să o garantez.”

Mai mult, Cazacu a vorbit și despre grija lui Scărlătescu în momentele dificile pentru familie. El a explicat că, în ciuda zvonurilor, Scărlătescu a acționat fără să se lăude sau să căute atenție.

„Nu cred că trebuie să se laude la televizor, dar în momentele grele a avut grijă.”

Cazacu a mai spus și că Scărlătescu a folosit ajutoarele oferite de stat pentru înmormântare, care au redus semnificativ costurile pentru familie.

„Ajutorul de la stat e pentru fiecare om care ajunge în această situație. Pentru familie, o orânduire probabil costă mult mai mult de 8.000 lei.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Tags:

