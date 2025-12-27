Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei

Serviciul Județean de Ambulanță Constanța a prezentat o analiză detaliată a activității din perioada sărbătorilor de Crăciun, evidențiind volumul ridicat de intervenții înregistrate în cele două zile de 25 și 26 decembrie.

Conform datelor furnizate de instituție, echipajele medicale au fost solicitate de peste 600 de ori prin numărul unic de urgență 112, ceea ce indică o creștere semnificativă a cazurilor față de o zi obișnuită.

Judeţul în care 19 persoane au decedat în cele 2 zile de Crăciun

Din totalul apelurilor, aproximativ 450 de persoane au necesitat transport la unitățile medicale pentru evaluări suplimentare și investigații de specialitate.

Reprezentanții Ambulanței Constanța subliniază că perioada Crăciunului a fost una extrem de solicitantă pentru personalul medical, care a intervenit continuu pentru gestionarea urgențelor apărute la nivelul întregului județ.

Echipajele au acționat atât în mediul urban, cât și în localitățile rurale, unde au fost raportate numeroase situații ce au necesitat asistență medicală imediată.

Creșterea numărului de solicitări este pusă pe seama afecțiunilor acute agravate de mesele copioase, a temperaturilor scăzute, dar și a unor probleme medicale cronice care s-au acutizat în această perioadă.

Potrivit SAJ Constanța, cele mai frecvente motive pentru care oamenii au apelat serviciul de urgență au fost durerile abdominale, episoadele de vărsături, durerile de cap intense, febra și dificultățile respiratorii.

Ce avertizează specialiştii

Aceste simptome au fost întâlnite atât la persoane în vârstă, cât și la pacienți tineri, ceea ce a necesitat o mobilizare constantă a echipajelor disponibile. Medicii atrag atenția că astfel de manifestări sunt comune în perioada sărbătorilor, însă pot ascunde afecțiuni serioase care necesită evaluare rapidă.

Un aspect îngrijorător semnalat de Serviciul de Ambulanță îl reprezintă numărul persoanelor găsite decedate la domiciliu în intervalul 25–26 decembrie. În total, 19 oameni au fost descoperiți fără viață în locuințele lor, în urma apelurilor făcute de rude, vecini sau alte persoane apropiate. În astfel de situații, echipajele medicale au constatat decesul și au predat cazul autorităților competente pentru procedurile legale.

Datele prezentate de SAJ Constanța reflectă presiunea majoră pusă pe sistemul de urgență în perioada sărbătorilor de iarnă și evidențiază importanța intervențiilor rapide în gestionarea situațiilor medicale critice.

Instituția recomandă populației să solicite ajutor medical la primele semne de agravare a stării de sănătate și să evite automedicația, mai ales în contextul unor simptome severe.

