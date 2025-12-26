Acasă » Știri » Chinul prin care a trecut Denisa Coțolan când a născut. Iancu Sterp a asistat la tot: ”Era să pic din picioare!”

De: David Ioan 26/12/2025 | 12:04
Bucurie mare în familia Sterp, după ce Iancu a devenit tată pentru prima dată. Tânărul a împărtășit cu urmăritorii săi emoțiile trăite în aceste zile și a mărturisit că venirea pe lume a fiului său reprezintă cel mai prețios dar de Crăciun.

Iancu Sterp a fost prezent în sala de nașteri și a asistat la întregul proces, descriind momentul ca fiind unul unic și imposibil de redat în cuvinte.

Prin ce a trecut Denisa, soţia lui Iancu Sterp, când a născut

Artistul a mărturisit că experiența l-a copleșit și că nimic nu l-ar fi putut pregăti pentru intensitatea emoțiilor trăite.

„Am avut parte de experiența vieții noastre, pentru că și eu am asistat la naștere și n-am picat din picioare, dar nici mult nu mai aveam. A zis doctorița să tai eu cordonul ombilical, dar am zis lăsați că eu abia mă mai țin pe picioare. M-au copleșit niște emoții de nu știu cum să vă explic, doar dacă trăiți asta o să puteți avea emoțiile astea.”, a precizat Iancu Sterp.

Denisa Coţolan, soţia lui Iancu Sterp, a născut un băieţel. Foto: Instagram

Iancu Sterp a relatat că Denisa, partenera sa, a trecut prin ore dificile pentru a-l aduce pe lume pe băiețelul lor. Iancu Sterp a stat lângă ea pe tot parcursul travaliului și a urmărit cu emoție fiecare etapă până la momentul în care copilul s-a născut.

„Să vă povestesc pe scurt experiența de care am avut parte. Zici că eu am născut. Pe la 4 jumate dimineața au apucat-o contracțiile pe Denisa, m-a trezit să mergem la spital. Când am ajuns ne-a băgat direct în sală, am așteptat câteva ore până s-a dilatat mai mult, timp în care moașa a fost cu noi prezentă. (…) Pe la 20:20 a venit pe lume. Eu știam că însărcinată, că trebuie să nască, dar când am văzut cu ochii mei cum iese copilul de acolo, era să pic din picioare. Eu m-am crezut tare viteaz, că tai cordonul ombilical. Când l-am văzut și mi l-a dat în brațe, un sentiment de nu am cum să vi-l explic. Am un copilaș de 4 kg, sănătos tun, acum e pe recuperare, o să se facă puternic.”

Iancu Sterp a devenit tatăl unui băieţel

Iancu a subliniat că imaginea nașterii și efortul Denisei i-au rămas adânc întipărite în minte. A povestit că, în anumite momente, a avut impresia că partenera sa nu mai are putere, însă totul s-a încheiat cu bine, iar bebelușul este sănătos și a fost deja alăptat.

„Toată experiența asta că am văzut cum mi-a venit copilul pe lume, mi-a rămas întipărit săraca Denisa cât s-a chinuit. La un moment dat aveam impresia că nu mai putea, cât zbiera și cât se chinuia, dar totul a fost bine, copilul e sănătos, l-a alăptat, acum trebuie să se odihnească și mâine poimâine îl ducem acasă. Acum e primul, probabil la al doilea, la al treilea, o să știu. Vă dorim Crăciun fericit, noi îl facem la spital.”, a povestit Iancu Sterp.

Nașterea a transformat complet atmosfera sărbătorilor pentru familia Sterp, care își petrece Crăciunul în spital, dar cu o bucurie imensă: venirea pe lume a primului lor copil.

