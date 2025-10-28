Modul inedit prin care Iancu Sterp și Denisa Coțolan au anunțat sexul bebelușului, de ziua de naștere a fostului concurent de la Survivor România

Iancu Sterp și Denisa Coțolan au dezvăluit dacă vor deveni părinți de fată sau băiat. Cei doi au făcut anunțul chiar în ziua în care fratele lui Culiță Sterp a împlinit 27 de ani. Modul inedit în care cei doi au organizat petrecerea.

A mai rămas puțin timp până când familia Sterp se mărește cu un nou membru. Iancu Sterp și Denisa Coțolan vor deveni părinți pentru prima dată, iar recent au dezvăluit sexul bebelușului lor.

Iancu Sterp și Denisa Coțolan au aflat sexul bebelușului

După ce s-au căsătorit în urmă cu fix un an, Iancu Sterp și Denisa au organizat o petrecere memorabilă pentru a dezvălui sexul bebelușului lor, eveniment care a marcat și ziua de naștere a artistului, dar și un an de la căsătoria lor. Marți, 28 octombrie, fratele lui Culiță Sterp a împlinit 27 de ani, ocazia numai bună de a afla dacă o să fie tată de băiat sau de fată.

Momentul a avut loc în fața invitaților, familiei și a celor mai apropiați prieteni ai cuplului. Înainte de a vedea culoarea artificiilor (roz sau albatru), Iancu Sterp a ținut un mic discrus, în care și-a exprimat recunoștința pentru tot ceea ce trăiește. Fratele lui Culiță Sterp și Denisa vor avea un băiețel.

”Vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți aici, alături de noi. Fiecare om de aici este foarte important pentru noi, iar acum vreau să vă spun că avem 5 motive de sărbătoare. Este ziua mea, avem un an de la nuntă, sărbătorim casa nouă, sărbătorim că suntem sănătoși și anunțăm dacă avem băiat sau fată”, a spus Iancu Sterp.

Înainte de venirea pe lume a băiețelului lor, Iancu Sterp și Denisa au plecat din casa mamei Geta și s-au mutat în propria lor locuință. Pe o rețea de socializare, artistul a făcut turul casei – vezi AICI video, și le-a prezentat prietenilor virtuali noua casă.

”Asta e terminată de doi ani. Se și vede că e nouă. Este exact pe placul nostru, pe un nivel. Este foarte spațioasă, are și zonă verde, un pic de curte. O să vă arăt și în interior. Eu zic că e o casă foarte frumos. Nu avem candelabre, o să punem. Livingul și bucătăria sunt mari. Are și multe ieșiri (nr. către curte). Are 3 camere și patru băi, o mansardă. Eu zic că am făcut o alegere înțeleaptă să o cumpărăm decât să o construim. Tot așa voiam să arate”, a spus Iancu Sterp pe o rețea de socializare.

