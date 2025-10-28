Acasă » Știri » Modul inedit prin care Iancu Sterp și Denisa Coțolan au anunțat sexul bebelușului, de ziua de naștere a fostului concurent de la Survivor România

Modul inedit prin care Iancu Sterp și Denisa Coțolan au anunțat sexul bebelușului, de ziua de naștere a fostului concurent de la Survivor România

De: Irina Vlad 28/10/2025 | 21:55
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Iancu Sterp și Denisa Coțolan au dezvăluit dacă vor deveni părinți de fată sau băiat. Cei doi au făcut anunțul chiar în ziua în care fratele lui Culiță Sterp a împlinit 27 de ani. Modul inedit în care cei doi au organizat petrecerea. 

A mai rămas puțin timp până când familia Sterp se mărește cu un nou membru. Iancu Sterp și Denisa Coțolan vor deveni părinți pentru prima dată, iar recent au dezvăluit sexul bebelușului lor.

Iancu Sterp și Denisa Coțolan au aflat sexul bebelușului

După ce s-au căsătorit în urmă cu fix un an, Iancu Sterp și Denisa au organizat o petrecere memorabilă pentru a dezvălui sexul bebelușului lor, eveniment care a marcat și ziua de naștere a artistului, dar și un an de la căsătoria lor. Marți, 28 octombrie, fratele lui Culiță Sterp a împlinit 27 de ani, ocazia numai bună de a afla dacă o să fie tată de băiat sau de fată.

Momentul a avut loc în fața invitaților, familiei și a celor mai apropiați prieteni ai cuplului. Înainte de a vedea culoarea artificiilor (roz sau albatru), Iancu Sterp a ținut un mic discrus, în care și-a exprimat recunoștința pentru tot ceea ce trăiește. Fratele lui Culiță Sterp și Denisa vor avea un băiețel.

În ce țară poate câștiga un român 30.000 de euro într-un an. Destinația de lux în care se plătește pe măsură
În ce țară poate câștiga un român 30.000 de euro într-un an. Destinația...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

”Vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți aici, alături de noi. Fiecare om de aici este foarte important pentru noi, iar acum vreau să vă spun că avem 5 motive de sărbătoare. Este ziua mea, avem un an de la nuntă, sărbătorim casa nouă, sărbătorim că suntem sănătoși și anunțăm dacă avem băiat sau fată”, a spus Iancu Sterp.

Înainte de venirea pe lume a băiețelului lor, Iancu Sterp și Denisa au plecat din casa mamei Geta și s-au mutat în propria lor locuință. Pe o rețea de socializare, artistul a făcut turul casei – vezi AICI video, și le-a prezentat prietenilor virtuali noua casă.

”Asta e terminată de doi ani. Se și vede că e nouă. Este exact pe placul nostru, pe un nivel. Este foarte spațioasă, are și zonă verde, un pic de curte. O să vă arăt și în interior. Eu zic că e o casă foarte frumos.

Nu avem candelabre, o să punem. Livingul și bucătăria sunt mari. Are și multe ieșiri (nr. către curte). Are 3 camere și patru băi, o mansardă. Eu zic că am făcut o alegere înțeleaptă să o cumpărăm decât să o construim. Tot așa voiam să arate”,  a spus Iancu Sterp pe o rețea de socializare.

 

Iancu Sterp și Denisa Cotolan s-au mutat de la mama Geta! Cum arată vila în care vor locui, de acum

O nouă bombă în familia Sterp! Mama Geta a dat-o de gol că ar fi însărcinată: ”De abia aștept să mă joc cu ăla mic”

Tags:
Iți recomandăm
Motivul REAL pentru care Marilu Dobrescu a dispărut din mediul online: „Pot să arăt pe hârtie”
Știri
Motivul REAL pentru care Marilu Dobrescu a dispărut din mediul online: „Pot să arăt pe hârtie”
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu copiii ei, la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Vedeta face acuzații grave: ”Am probe!”
Știri
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu copiii ei, la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Vedeta…
Prefectul Capitalei anunță revenirea etapizată a locatarilor în blocurile din Rahova
Mediafax
Prefectul Capitalei anunță revenirea etapizată a locatarilor în blocurile din Rahova
Cel mai VÂRSTNIC pompier va intra în Cartea Recordurilor, la vârsta de 103 ani, după o carieră de aproape 9 decenii
Gandul.ro
Cel mai VÂRSTNIC pompier va intra în Cartea Recordurilor, la vârsta de 103...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Adevarul
„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam...
Anca Alexandrescu își anunță candidatura la Primăria Capitalei: Nu mă duc să primesc ordine, mă duc să fac ordine
Mediafax
Anca Alexandrescu își anunță candidatura la Primăria Capitalei: Nu mă duc să primesc...
Parteneri
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu o zi în urmă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Digi 24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a...
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de iarnă/vară
Digi24
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de...
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni
go4it.ro
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la...
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Cel mai VÂRSTNIC pompier va intra în Cartea Recordurilor, la vârsta de 103 ani, după o carieră de aproape 9 decenii
Gandul.ro
Cel mai VÂRSTNIC pompier va intra în Cartea Recordurilor, la vârsta de 103 ani, după...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul REAL pentru care Marilu Dobrescu a dispărut din mediul online: „Pot să arăt pe hârtie”
Motivul REAL pentru care Marilu Dobrescu a dispărut din mediul online: „Pot să arăt pe hârtie”
Tensiune mare la restaurant, mon cher! De la ce s-or fi luat milionara Marisa Paloma și soțu’?
Tensiune mare la restaurant, mon cher! De la ce s-or fi luat milionara Marisa Paloma și soțu’?
S-au căsătorit dar cavalerismul a rămas la altar?? Edi se poartă ca bodyguardul Alinei Eremia, dar ...
S-au căsătorit dar cavalerismul a rămas la altar?? Edi se poartă ca bodyguardul Alinei Eremia, dar l-a speriat o portieră
Irina Fodor face dezvăluiri despre ”dependența” care îi strică liniștea casei: ”Unde ceri ...
Irina Fodor face dezvăluiri despre ”dependența” care îi strică liniștea casei: ”Unde ceri ajutor dacă este o problemă mai gravă?”
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek ...
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: „Am cumpărat case, terenuri și…”
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu copiii ei, la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Vedeta ...
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu copiii ei, la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Vedeta face acuzații grave: ”Am probe!”
Vezi toate știrile
×